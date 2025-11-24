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Γάζα: Τρεις ακόμη νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Ειδήσεις
15:03 - 24 Νοε 2025

Γάζα: Τρεις ακόμη νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Reporter.gr Newsroom
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Τρεις τουλάχιστον άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα ξημερώματα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε σήμερα (Δευτέρα, 24/11) η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.  

«Τρεις μάρτυρες παρελήφθησαν αφού σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας.

«Δύο από αυτούς (σκοτώθηκαν) σε πλήγμα ισραηλινού drone εναντίον της πόλης Μπάνι Σουχάιλα, ανατολικά της Χαν Γιούνις, και ένας άλλος από βλήμα του πυροβολικού στη συνοικία αλ Τούφα της πόλης της Γάζας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς από το AFP ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι εξετάζει τις πληροφορίες αυτές.

Το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις επιβεβαίωσε ότι διακομίστηκαν εκεί δύο νεκροί και τρεις τραυματίες, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Εξάλλου ο Μοχαμάντ Αμπού Σαλμίγια, διευθυντής του νοσοκομείου αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, επιβεβαίωσε ότι καταγράφηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου και ότι στο νοσοκομείο διακομίστηκαν πολλοί τραυματίες αφού ισραηλινό άρμα μάχης έριξε οβίδα πυροβολικού και άνοιξε πυρ εναντίον της συνοικίας αλ Τούφα, στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης.

«Τα αεροσκάφη της κατοχής εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί πολλά αεροπορικά πλήγματα εναντίον περιοχών στο νοτιοανατολικό τμήμα της Χαν Γιούνις και της Ράφα, στη νότια» Λωρίδα της Γάζας, επεσήμανε στο AFP τοπική πηγή ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι με δεδομένους τους περιορισμούς που επιβάλλει το Ισραήλ στα μέσα ενημέρωσης και των δυσκολιών πρόσβασης στην περιοχή το AFP δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς των θυμάτων και τις ανακοινώσεις των διάφορων πλευρών.

Εν τω μεταξύ, αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε την Κυριακή (23/11) στο Κάιρο, για να συμμετάσχει σε συνομιλίες της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας.

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 10 Οκτωβρίου. Παρ’ όλα αυτά, οι δύο πλευρές εκτοξεύουν αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας, πράγμα που προκαλεί ανησυχία για το μέλλον του ειρηνευτικού σχεδίου.

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