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Στάρμερ: Συνεργασία Βρετανίας-ΕΕ στην αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών assets
Ειδήσεις
18:51 - 25 Νοε 2025

Στάρμερ: Συνεργασία Βρετανίας-ΕΕ στην αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών assets

Reporter.gr Newsroom
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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Τρίτη (25/11) σε τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων ότι το Λονδίνο είναι «έτοιμο να κινηθεί» από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή οικονομικής υποστήριξης στην Ουκρανία με βάση την αξία των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.  

«Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να δείξουμε στον Πούτιν ότι πρέπει να διαπραγματευτεί αντί να προσπαθεί να μας ξεπεράσει, και είναι ο καλύτερος τρόπος για να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία σε πόλεμο ή σε ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ στους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

Ανέφερε, μάλιστα, πως εξ όσων γνωρίζει ομάδες της ΕΕ εργάζονταν «όλο το εικοσιτετράωρο» για τη χρηματοδότηση. «Γνωρίζω ότι οι ηγέτες της ΕΕ εξετάζουν αυτό το θέμα τις επόμενες εβδομάδες, όπου σημειώνεται πρόοδος», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως το Κίεβο έδωσε το «σήμα» για την στήριξή του στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, τονίζοντας, ωστόσο, ότι ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν σε μια συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε πως έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι παραμένουν ορισμένες λεπτομέρειες προς διευθέτηση.

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