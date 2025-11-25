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Σουηδία: 3,5 δισ. κορώνες για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας
Ειδήσεις
19:45 - 25 Νοε 2025

Σουηδία: 3,5 δισ. κορώνες για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας

Reporter.gr Newsroom
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Η Σουηδία ανακοίνωσε σήμερα 25/11 ότι θα επενδύσει 3,5 δισεκατομμύρια κορώνες (317 εκατομμύρια ευρώ) σε νέους αμυντικούς εξοπλισμούς για την προστασία της από πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροπλάνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων, 2 δισεκατομμύρια κορώνες (180 εκατομμύρια ευρώ) θα διατεθούν στην αγορά πυραύλων αέρος-αέρος μικρού βεληνεκούς IRIS-T, ενώ 1,5 δισεκατομμύριο κορώνες (140 εκατομμύρια ευρώ) θα επενδυθούν σε οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία των πυραύλων αυτών.

«Πρόκειται για σημαντική ενίσχυση της αντιαεροπορικής μας άμυνας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον σε συνέντευξη Τύπου στη μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας του Χάλμσταντ, στη νότια Σουηδία. Σημείωσε ότι οι νέοι εξοπλισμοί θα συμβάλουν στην κατάρριψη μαχητικών αεροσκαφών, πυραύλων κρουζ και διαφόρων τύπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο σουηδικός όμιλος συστημάτων άμυνας Saab ανακοίνωσε ότι έλαβε παραγγελία από τη Διοίκηση Αμυντικού Υλικού (FMV) ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων κορωνών για αισθητήρες και λογισμικά διοίκησης και ελέγχου, με παραδόσεις προγραμματισμένες για το 2027-2028. Ο υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι τα ραντάρ θα μπορούν να εντοπίζουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγέθους ακόμη και ενός κουτιού γάλακτος σε απόσταση άνω των 4 χιλιομέτρων.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ το 2024, γεγονός που οδήγησε σε επιτάχυνση της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών της χώρας. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η Σουηδία είχε μειώσει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, αλλά η πολιτική αυτή άλλαξε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Συνολικά, η Σουηδία σχεδιάζει να διαθέσει 300 δισεκατομμύρια κορώνες (27 δισεκατομμύρια ευρώ) για αμυντικές δαπάνες μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενισχύοντας σημαντικά την ετοιμότητα και την ασφάλεια της χώρας απέναντι σε απειλές.

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