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Κομισιόν: Έτοιμη να αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Η Μόσχα απειλεί με «σκληρή απάντηση»
Ειδήσεις
12:22 - 26 Νοε 2025

Κομισιόν: Έτοιμη να αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Η Μόσχα απειλεί με «σκληρή απάντηση»

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να παρουσιάσει το επίσημο νομικό κείμενο που θα καθορίζει τον τρόπο χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας σήμερα 26/11 στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ίδια υπογράμμισε ότι δεν είναι αποδεκτό «οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι να επωμιστούν μόνοι τους το κόστος του πολέμου», επισημαίνοντας ότι η Ε.Ε. οφείλει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη οικονομική στήριξη στο Κίεβο, σε μια περίοδο που «η Ρωσία δεν δείχνει την παραμικρή διάθεση για ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες».

Στήριξη στην Ουκρανία και όροι για μια βιώσιμη ειρήνη

Η Φον Ντερ Λάιεν χαιρέτισε τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σημειώνοντας ωστόσο πως οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να εγγυάται «πραγματική ασφάλεια για την Ουκρανία και την Ευρώπη» και να μην επιβάλλει περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τόνισε ότι η εφαρμογή μιας μελλοντικής συνθήκης ειρήνης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας: «Τίποτα δεν μπορεί να γίνει για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, τίποτα για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη».

Η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε κρίσιμες τις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας πως η Δύση πρέπει να παραμείνει ενιαία και να συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Μόσχα:

«Μέχρι τώρα, δεν έχουμε δει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία θέλει πραγματικά να σταματήσει τον πόλεμο».

Παράλληλα, ζήτησε επαγρύπνηση ώστε να μην αμφισβητηθεί η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την αναβίωση λογικών τύπου Γιάλτας και τη νομιμοποίηση αλλαγών συνόρων με τη βία».

Καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης συνεχίζονται με δυσκολία, οι Βρυξέλλες προετοιμάζουν μια ακόμη πιο ενεργή ευρωπαϊκή εμπλοκή στο μεταπολεμικό πλαίσιο ασφαλείας, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις προσπάθειες χρηματοδοτικής στήριξης της Ουκρανίας μέσω των δεσμευμένων ρωσικών πόρων.

Η Φον Ντερ Λάιεν τόνισε πως στόχος παραμένει η «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» και ένα «ευρωπαϊκό μέλλον» για την Ουκρανία, καλώντας ταυτόχρονα σε ενότητα μπροστά στις προκλήσεις των επόμενων εβδομάδων.

Η σκληρή αντίδραση της Μόσχας

Λίγες ώρες πριν τις δηλώσεις της Φον Ντερ Λάιεν, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση προς τις Βρυξέλλες, χαρακτηρίζοντας την Ε.Ε. «κλέφτη» σε περίπτωση που δεν επιστρέψει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Μόνο η Ρωσία έχει δικαίωμα να αποφασίζει για τα περιουσιακά της στοιχεία», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι οι χώρες που τα διακρατούν «παρανόμως» θα αντιμετωπίσουν «τη σκληρότερη απάντηση» από τη Μόσχα.

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