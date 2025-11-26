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Υπεγράφη η συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τα 10 σημεία
Ειδήσεις
14:34 - 26 Νοε 2025

Υπεγράφη η συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τα 10 σημεία

Reporter.gr Newsroom
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Μια σημαντική συμφωνία επετεύχθη μεταξύ Λευκωσίας και Βηρυτού, καθώς Κύπρος και Λίβανος υπέγραψαν την Τετάρτη συμφωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, όπως ανακοίνωσε η λιβανέζικη προεδρία. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές ενεργειακές έρευνες. 

Η πρόοδος θεωρείται πλήγμα για την Άγκυρα και το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», αφού η συμφωνία παρέμενε σε εκκρεμότητα από το 2007 λόγω τουρκικών πιέσεων προς τις λιβανικές κυβερνήσεις. Παράλληλα υπογράφηκε και δεύτερη συμφωνία, που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών. Όπως σημειώνει ο Φιλελεύθερος Κύπρου, οι συμφωνίες που υπέγραψαν ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Λιβανέζος ομόλογός του Τζοτζέφ Αούν έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο για τις δύο χώρες όσο και για το ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο Κύπρου τα σημαντικά σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής:

1ο Η οριοθέτηση ΑΟΖ: Μετά από παλινδρομήσεις που κράτησαν για 18 χρόνια τελικά προχώρησε η υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Κυπριακής Δημοκρατίας και Λιβάνου. Η οριοθέτηση δεν χρειαζόταν να εγκριθεί από τη βουλή του Λιβάνου, την υπέγραψε ο Πρόεδρος της χώρας όπως έπραξε και στην περίπτωση της οριοθέτησης Λιβάνου-Ισραήλ.

2ο Ηλεκτρική διασύνδεση: Μετά την συμφωνία προχωρούν προς την Παγκόσμια Τράπεζα για την ετοιμασία μελέτης για ηλεκτρική διασύνδεσης ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο. Στη διάρκεια των συζητήσεων που προηγήθηκαν αυτό που καταγράφηκε σε Λευκωσία και Βηρυτό είναι το ενδιαφέρον από χώρες του Κόλπου για να χρηματοδοτήσουν το έργο.

3ο Οριοθέτηση ΑΟΖ και με Συρία: Η σημερινή εξέλιξη ανοίγει το δρόμο για να προχωρήσουν δύο παράλληλες συζητήσεις από πλευράς Κύπρου και Λιβάνου για οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών με τη Συρία.

4ο Η Γαλάζια Πατρίδα: Οι σημερινές εξελίξεις αλλά και μια πιθανή συμφωνία των δύο χωρών με τη Συρία πλήττει σοβαρά τη τουρκική «Γαλάζια Πατρίδα». Ιδιαίτερο πλήγμα δέχεται τη τουρκική επεκτατική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της συμφωνίας Κύπρου-Λιβάνου εάν ληφθεί υπόψη ότι από το 2007 η Άγκυρα επιτύγχανε μέσω του λιβανικού κοινοβουλίου να μπλοκάρει τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ.

5ο Στρατιωτική ενίσχυση: Στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων θα ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου για να μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας. Η ενίσχυση θα είναι τόσο από πλευράς Κύπρου όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

6ο Ευρωπαϊκά projects: Μέσα στο πλαίσιο της Μεσογειακής Συμφωνίας που θα ανακοινωθεί στη διάρκειας της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ θα προωθηθούν διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα στο Λίβανο. Στις 23-24 Απριλίου προγραμματίζεται η σύνοδος αρχηγών κρατών της ΕΕ με ηγέτες κρατών της περιοχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

7ο Συνεκμετάλλευση κοιτασμάτων: Οι δύο χώρες θα αρχίσουν τη συζήτηση για συμφωνία συνεκμετάλλευσης για ενδεχόμενα κοιτάσματα που μπορεί να επεκτείνονται στις δύο ΑΟΖ.

8ο Αποδέσμευση μισού δισ.: Θα προχωρήσει η αποδέσμευση μισού δισεκατομμυρίου ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Λίβανο. Η βοήθεια ύψος ενός δισεκατομμυρίου είχε ανακοινωθεί στη διάρκεια κοινής επίσκεψης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Λίβανο.

9ο Κλείνουν συμφωνίες: Η Κύπρος θα αναλάβει προσπάθειες εντός της ΕΕ έτσι ώστε στη διάρκεια της Προεδρίας της να κλείσουν οι διαπραγματεύσεις για τη στρατηγική και τη συνολική συμφωνία Κύπρου και Λιβάνου.

10ο Ο ρόλος των ΗΠΑ: Οι Αμερικανοί εμφανίζονται να είναι υπέρ της συμφωνίας Κύπρου και Λιβάνου καθώς θεωρούν ότι οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τόσο τον ίδιο το Λίβανο όσο και τον Πρόεδρο Αούν, ενώ την ίδια ώρα αποδυναμώνει τη Χεζμπολάχ. Η θετική προσέγγισης της Ουάσιγκτον ανοίγει και το δρόμο για ενδεχόμενο ενεργειακό ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deima6ua0i8h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 14:34
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