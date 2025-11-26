ΟΠΕΚΕΠΕ: Χαμός στην Εξεταστική με την κατάθεση-ανέκδοτο της Σεμερτζίδου - Αίτημα κλήσης του συντρόφου της

Η συνεδρίαση ήταν χαώδης και σε ορισμένα σημεία της... κωμικοτραγική, με απίστευτες δικαιολογίες, προσωπικές αιχμές, αλλά και πολιτικές συγκρούσεις. Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, αναγκάστηκε δε να αναγνώσει ανακοίνωση της εκπροσώπου του κόμματος, Αλεξάνδρας Σδούκου, σύμφωνα με την οποία στην κυρία Σεμερτζίδου «έχει ανασταλεί η ιδιότητα μέλους της ΝΔ από τις 5 Αυγούστου», κατόπιν απόφασης του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Κώστα Σκρέκα.
Κωνσταντοπούλου: Θρασύτατη συμπεριφορά - Σεμερτζίδου: Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα όταν τον λόγο πήρε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρώην πρόεδρος της Βουλής κατηγόρησε τη μάρτυρα για «θρασύτατη συμπεριφορά», λέγοντας ότι προσήλθε στην Εξεταστική όχι για εξηγήσεις αλλά «να ζητήσει και τα ρέστα».
Αφορμή για το ξέσπασμα στάθηκε αναφορά της κυρίας Σεμερτζίδου σχετικά με τη χρήση αυτοκινήτου, όπου η Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «προκλητικό» τον τρόπο που η μάρτυρας «ζητάει τα ρέστα» και σημείωσε: «Ζούσατε μέσα στα λούσα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει». Η φράση αυτή πυροδότησε νέα αντιπαράθεση, με μέλη της επιτροπής να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
Η κ. Σεμερτζίδου απάντησε στις επιθέσεις λέγοντας στην κ. Κωνσταντοπούλου: «Κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη. Δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτε».
Η συνεδρίαση διεκόπη για 10 λεπτά, με τον πρόεδρο της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, να επισημαίνει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαταράσσει τις εργασίες με συνεχείς διακοπές.
Αποστολάκη: Ουδέποτε ανακοινώθηκε η αναστολή της κομματικής ιδιότητας
Παράλληλα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επεσήμανε ότι ουδέποτε είχε ανακοινωθεί η αναστολή της κομματικής ιδιότητας, υπενθυμίζοντας ότι η μάρτυρας επιβεβαίωσε πως παραμένει μέλος και στέλεχος της ΝΔ και ότι δεν της ζητήθηκε ποτέ η παραίτηση από τη θέση της συντονίστριας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Κοινοτικών Επιδοτήσεων στη Γραμματεία Αγροτικού.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι εισηγητές των κομμάτων ζήτησαν να κληθεί το συντομότερο και ο σύντροφος της κυρίας Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας, για κατάθεση στην εξεταστική.
Πηγές του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησαν την αξιοπιστία της κατάθεσης της Κ. Σεμερτζίδου, επισημαίνοντας σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων, τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα, αλλά και τις δηλώσεις της σχετικά με εισοδήματα, τυχερά παιχνίδια και πολυτελή οχήματα.
Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «η κ. Σεμερτζίδου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κάτοχος πολυτελών αυτοκινήτων, δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική», στα ερωτήματα που της τέθηκαν.
«Η ίδια επιβεβαίωσε ότι ήταν υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας το 2019, συμμετείχε στη γραμματεία αγροτικών φορέων της ΝΔ ως συντονίστρια κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας, ήταν υποψήφια και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, ενώ κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει γιατί «κόπηκε» από τα ψηφοδέλτια το 2023.
Επίσης, και ο σύντροφός της είχε επιχειρήσει με συλλογή υπογραφών να είναι υποψήφιος με τη ΝΔ το 2012. Η κ.Σεμερτζίδου κατέθεσε πως παραιτήθηκε με δική της απόφαση από τη θέση της συντονίστριας, καθώς ουδέποτε η ΝΔ ζήτησε την παραίτησή της, ακόμα και μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και τη δέσμευση της περιουσίας της», ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν: «Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι από το 2019 μέχρι το 2024 έχει εισπράξει 133.232 ευρώ μαζί δε με την οικογένεια της συνολικά 470.217 ευρώ.
Όταν ρωτήθηκε για τις χρηματικές διαδρομές προς τον σύντροφό της, τις επιδοτήσεις του ίδιου και της οικογένειάς του ύψους 1.987.462 ευρώ στην εταιρία του οποίου είναι διαχειρίστρια, απάντησε ότι… δεν γνωρίζει και δεν έχει τα σχετικά στοιχεία, δηλώνοντας άγνοια.
Η κ. Σεμερτζίδου κατέθεσε πως είναι καλύτερα να ερωτηθεί ο σύντροφός της, χαρακτηρίζοντας απόλυτα νόμιμη τη δραστηριότητά του. Η ίδια, άλλωστε, έχει στην ιδιοκτησία της μόνο ένα μοτοποδήλατο και γι’ αυτό μόνο ξέρει να απαντήσει.
Η κ. Σεμερτζίδου για τη δέσμευση 1,5 εκατ. ευρώ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δήλωσε πλήρη άγνοια, ισχυριζόμενη ότι όλα είναι νόμιμα.
Για τα πολυτελή οχήματα που χρησιμοποιεί, ισχυρίστηκε ότι δεν της ανήκουν, αλλά ανήκουν στον σύντροφό της, ενώ είπε ότι δεν αντιλαμβάνεται «από πού πρέπει να πάρει άδεια» για να αποκτηθούν ή να τα οδηγεί».
«Η κ. Σεμερτζίδου ερωτήθηκε αν έχει ποτέ κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια. Στην απάντησή της κατέθεσε πως έχει συμβεί, δε θυμάται όμως ούτε πότε, ούτε ποια είναι τα ακριβή ποσά που έχουν κερδηθεί, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν μόνο μια φορά.
Είναι λοιπόν συχνό το φαινόμενο για παραγωγούς που είναι και στελέχη της ΝΔ, όπως ο κ. Στρατάκης και η κ. Σεμερτζίδου, ή μέλη της οικογένειάς τους να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, και μάλιστα να μην θυμούνται, το πότε και τα ακριβή ποσά. Είναι μάλλον υπερβολικά «τυχερά» τα στελέχη της ΝΔ», κατέληξαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.
Δεν έχω τίποτα εκτός από ένα μηχανάκι
Νωρίτερα, με την έναρξη της κατάθεσής της η κα Σεμερτζίδου γνωστοποίησε τα ποσά τα οποία έχει λάβει ως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας ότι: το 2019 έλαβε 3.450 ευρώ, το 2020 4.052 ευρώ, το 2021 8.684 ευρώ, το 2022 14.127 ευρώ, το 2023 50.965 ευρώ και το 2024 54 .829 ευρώ.
Η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση υποστήριξε ότι είναι κατ' επάγγελμα αγρότισσα, και ιδιοκτήτρια ενός μοτοποδηλάτου μικρού κυβισμού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα μηχανάκι».
Όσον αφορά τις αναρτήσεις της στα social media που την εμφανίζουν να οδηγεί πολυτελή super cars, η κυρία Σεμερτζίδου υποστήριξε ότι η Ferrari και η Porsche ανήκουν στον σύντροφό της, Χρήστο Μαγειρία, και αποκτήθηκαν το 2004 και 2016 αντίστοιχα ενώ σε σχετικό της διάλογο με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη αναρωτήθηκε: «Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου ή οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα σε άλλους τα σπίτια ή οι πισίνες».
Στην συνέχεια η κυρία Σεμερτζίδου αναφερόμενη στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το οποίο κάνει λόγο για μεθοδευμένο σχέδιο, αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου για τις κοινοτικές επιδοτήσεις, τόνισε ότι ελέγχθηκε εξονυχιστικά και ότι διαφωνεί με το πόρισμα της αρχής αναφέροντας: «Έχω ένα πόρισμα που στηρίζεται σε υπόνοιες. Αν θέλετε στοιχεία για τον κ. Μαγειρία καλύτερα να καλέσετε τον ίδιο».
«Ήρθα εδώ σήμερα να βοηθήσω να πούμε τις αλήθειες. Έχω υπόνοιες ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από δημοσιεύσεις. Η ευρωπαϊκή εισαγγελέας είπε ότι θέλει να κάνει έρευνα με βάση τις δημοσιεύσεις», είπε αναφερόμενη στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Στην συνέχεια, σε ερώτηση τις Μιλένας Αποστολάκη για το εάν είτε η ίδια είτε ο Χρήστος Μαγειρίας έχουν κερδίσει λαχεία, η κυρία Σεμερτζίδου δήλωσε: «Ναι, μπορεί. Δεν θυμάμαι πότε και πόσες φορές. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά. Δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν με απασχολούν τόσο πολύ τα λεφτά», ενώ απαντώντας στον Θεόφιλο Ξανθόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε: «Με παίρνουν τηλέφωνα και με απειλούν. Μου στέλνουν email. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Τι άλλο να σας πω; Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι. Τρεισήμισι μήνες τώρα χάσαμε τον ύπνο μας χωρίς λόγο πιστεύω. Βλέπω το πρόσωπο μου σε κάθε ΜΜΕ. Με κατηγορούν για τα πάντα. Χωρίς αποδείξεις. Χωρίς να είμαι καταδικασμένη. Καταρρέουμε και οικονομικά και ψυχολογικά».
Ακόμα, ξεκαθάρισε ότι η παραίτησή της από συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ υπήρξε δική της απόφαση ενώ το 2023 κόπηκε από τα ψηφοδέλτια του κόμματος.