ΟΠΕΚΕΠΕ: Χαμός στην Εξεταστική με την κατάθεση-ανέκδοτο της Σεμερτζίδου - Αίτημα κλήσης του συντρόφου της

Σε έντονο κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (26/11) η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με μάρτυρα την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, γνωστή ως η αγρότισσα με τη «Ferrari». Η αντιπαράθεση χτύπησε κόκκινο πυροδοτούμενη, κυρίως από τις απαντήσεις που έδωσε η κα. Σεμερτζίδου. Αρνήθηκε ότι έχει ακριβά οχήματα και αδικαιολόγητα ποσά από τις επιδοτήσεις. Αντίθετα, είπε πως έχει μόνο ένα μοτοποδήλατο και σε ερωτήσεις για κέρδη από τυχερά παιχνίδια είπε ότι... κάτι είχε ακούσει από το σύντροφο της, αλλά δεν θυμάται ακριβή ποσά.

Η συνεδρίαση ήταν χαώδης και σε ορισμένα σημεία της... κωμικοτραγική, με απίστευτες δικαιολογίες, προσωπικές αιχμές, αλλά και πολιτικές συγκρούσεις. Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, αναγκάστηκε δε να αναγνώσει ανακοίνωση της εκπροσώπου του κόμματος, Αλεξάνδρας Σδούκου, σύμφωνα με την οποία στην κυρία Σεμερτζίδου «έχει ανασταλεί η ιδιότητα μέλους της ΝΔ από τις 5 Αυγούστου», κατόπιν απόφασης του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Κώστα Σκρέκα.

Κωνσταντοπούλου: Θρασύτατη συμπεριφορά - Σεμερτζίδου: Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας

Η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα όταν τον λόγο πήρε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρώην πρόεδρος της Βουλής κατηγόρησε τη μάρτυρα για «θρασύτατη συμπεριφορά», λέγοντας ότι προσήλθε στην Εξεταστική όχι για εξηγήσεις αλλά «να ζητήσει και τα ρέστα».

Αφορμή για το ξέσπασμα στάθηκε αναφορά της κυρίας Σεμερτζίδου σχετικά με τη χρήση αυτοκινήτου, όπου η Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «προκλητικό» τον τρόπο που η μάρτυρας «ζητάει τα ρέστα» και σημείωσε: «Ζούσατε μέσα στα λούσα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει». Η φράση αυτή πυροδότησε νέα αντιπαράθεση, με μέλη της επιτροπής να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η κ. Σεμερτζίδου απάντησε στις επιθέσεις λέγοντας στην κ. Κωνσταντοπούλου: «Κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη. Δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτε».

Η συνεδρίαση διεκόπη για 10 λεπτά, με τον πρόεδρο της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, να επισημαίνει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαταράσσει τις εργασίες με συνεχείς διακοπές.

Αποστολάκη: Ουδέποτε ανακοινώθηκε η αναστολή της κομματικής ιδιότητας

Παράλληλα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επεσήμανε ότι ουδέποτε είχε ανακοινωθεί η αναστολή της κομματικής ιδιότητας, υπενθυμίζοντας ότι η μάρτυρας επιβεβαίωσε πως παραμένει μέλος και στέλεχος της ΝΔ και ότι δεν της ζητήθηκε ποτέ η παραίτηση από τη θέση της συντονίστριας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Κοινοτικών Επιδοτήσεων στη Γραμματεία Αγροτικού.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι εισηγητές των κομμάτων ζήτησαν να κληθεί το συντομότερο και ο σύντροφος της κυρίας Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας, για κατάθεση στην εξεταστική.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησαν την αξιοπιστία της κατάθεσης της Κ. Σεμερτζίδου, επισημαίνοντας σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων, τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα, αλλά και τις δηλώσεις της σχετικά με εισοδήματα, τυχερά παιχνίδια και πολυτελή οχήματα.