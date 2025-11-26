ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Ναι» στο όριο των 16 ετών για τα social media
Ειδήσεις
14:38 - 26 Νοε 2025

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Ναι» στο όριο των 16 ετών για τα social media

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε σήμερα στο Στρασβούργο μια μη νομοθετική πρόταση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου ορίου ηλικίας 16 ετών σε ολόκληρη την ΕΕ για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης και απαγορεύσεων των πιο επιβλαβών πρακτικών που προκαλούν εθισμό.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 483 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 86 αποχές, προτείνουν μια εναρμονισμένη ελάχιστη ηλικία στην ΕΕ και συγκεκριμένα τα 16 έτη, για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις πλατφόρμες χρήσης βίντεο και τα δίκτυα τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας παράλληλα την πρόσβαση σε παιδιά ηλικίας 13 έως 16 ετών με τη συγκατάθεση των γονέων.

Το Κοινοβούλιο ζητεί επίσης την απαγόρευση των πιο επιβλαβών πρακτικών που προκαλούν εθισμό και προεπιλεγμένη απενεργοποίηση άλλων λειτουργιών εθισμού για ανηλίκους, την απαγόρευση ιστότοπων που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ, τη δράση για την αντιμετώπιση τεχνολογιών , όπως οι στοχευμένες διαφημίσεις.

Ακόμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την προστασία των ανηλίκων από την εμπορική εκμετάλλευση , μεταξύ άλλων απαγορεύοντας στις πλατφόρμες να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα για την άσκηση επιρροής από παιδιά (παιδιά που ενεργούν ως influencers) και επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση των ηθικών και νομικών προκλήσεων που θέτουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των deepfakes.

Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι δεσμευτική, αλλά πρόκειται για μια σαφή έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση.

Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενισχύει την τρέχουσα διαπραγμάτευση εντός της Ε.Ε, στην οποία ηγείται η Ελλάδα και έχει ήδη την υποστήριξη της Γαλλίας και της Ισπανίας, και η οποία προβλέπει τον καθορισμό νέων κανόνων από την ΕΕ για τον μαζικό περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερβολικής διάρκειας online παραμονής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Μέχρι το καλοκαίρι η ευρωπαϊκή πρόταση για απαγόρευση των social media σε ανήλικα
Ειδήσεις

Μέχρι το καλοκαίρι η ευρωπαϊκή πρόταση για απαγόρευση των social media σε ανήλικα

Metallica και Τρύπες στο... καφενείο των social media
Ανεμοδείκτης

Metallica και Τρύπες στο... καφενείο των social media

Όταν τα παραδοσιακά media δείχνουν τα δόντια τους στα social media
Ανεμοδείκτης

Όταν τα παραδοσιακά media δείχνουν τα δόντια τους στα social media

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 16:52

Morgan Stanley: Αναβαθμίζει την Ελλάδα στο Top 4 της EEMEA – Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:45

«Καμπανάκι» ΟΗΕ για Μουντιάλ: Ένας στους τέσσερις αγώνες θα διεξαχθεί σε συνθήκες ακραίας ζέστης

Πολιτική
08/06/2026 - 16:35

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:33

Λουτράκι: Φωτιά σε δασική έκταση κοντά σε σπίτια – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:27

Bloomberg: Σε δοκιμασία η στρατηγική της Κομισιόν να δημιουργήσει ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:24

ΕΕ κατά ρωσικού «σκιώδους στόλου»: Πράσινο φως για νηοψίες στη Μεσόγειο – Ο ρόλος της Ελλάδας

Πολιτική
08/06/2026 - 16:23

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 16:12

AEGEAN: Ενισχύει τη συνδεσιμότητα Ελλάδας - Ισλανδίας μέσω στρατηγικής συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού με την Icelandair

Πολιτική
08/06/2026 - 16:09

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης – Αναμένεται η ανεξαρτητοποίησή του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:09

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι

Ναυτιλία
08/06/2026 - 16:04

Celestyal: Αναβαθμίζει την εμπειρία αγορών εν πλω μέσω της συνεργασίας της με τη Harding+

Οικονομία
08/06/2026 - 15:49

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη 2% οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας

Οικονομία
08/06/2026 - 15:47

ΣΕΒΕ: Διψήφια αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Στα €17,8 δισ. η αξία τους

Πολιτική
08/06/2026 - 15:36

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Μπακογιάννη: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες

Οικονομία
08/06/2026 - 15:29

Οι δύο όψεις της Ελλάδας: Οι δείκτες βελτιώνονται, αλλά οι πολίτες νιώθουν φτωχότεροι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 15:21

Σέρρες: Σύλληψη τριών ατόμων για απάτες με τη «μέθοδο του λογιστή»

Πολιτική
08/06/2026 - 15:14

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις παραγωγικές επενδύσεις για την Ελλάδα του 2030

Νομίσματα
08/06/2026 - 15:08

Στην «ασφαλή» ζώνη των $63.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για το token BEAT

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:56

Υπουργείο Παιδείας: Έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 500.000 ευρώ στην Ακαδημία Αθηνών

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:54

Το ρήγμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου για τον Λίβανο βαθαίνει

Υγεία
08/06/2026 - 14:45

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Γιορτάζει τη συμπλήρωση 149 ετών προσφοράς με μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος

Πολιτική
08/06/2026 - 14:23

Στο κοιμητήριο Παπάγου το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά (video)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 14:22

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση

Πολιτική
08/06/2026 - 14:16

Φαραντούρης: Η έκθεση της Κομισιόν δεν είναι για πανηγυρισμούς - Αναδεικνύει σοβαρές στρεβλώσεις

Πολιτική
08/06/2026 - 14:14

Μίνι ανασχηματισμός με ντόμινο: Ο Κώτσηρας στη θέση του Κυρανάκη, ο Μαρκόπουλος στο ΥΠΕΘΟ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:04

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος

Πολιτική
08/06/2026 - 14:02

Επιβεβαίωση Μαρινάκη για τον «μίνι» ανασχηματισμό - Ποιος μετακινείται στο Μεταφορών

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 14:02

ΣΕΧΒ: Ανθεκτική στις πιέσεις η ελληνική χημική βιομηχανία

Περιβάλλον
08/06/2026 - 13:59

MSC Foundation & MSC Cruises: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ημέρες Ωκεανών»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:55

Το πιο απρόσμενο οικονομικό success story στον κόσμο είναι… η Βόρεια Κορέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ