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Βραζιλία - Λούλα: «Μάθημα δημοκρατίας» η καταδίκη Μπολσονάρου
Ειδήσεις
20:45 - 26 Νοε 2025

Βραζιλία - Λούλα: «Μάθημα δημοκρατίας» η καταδίκη Μπολσονάρου

Reporter.gr Newsroom
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Η Βραζιλία προσέφερε στον κόσμο «μάθημα δημοκρατίας» μέσω της δίκης που οδήγησε στη φυλάκιση του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, τονίζοντας πως «για πρώτη φορά στα 500 χρόνια της ιστορίας της χώρας, κάποιος τιμωρείται για απόπειρα πραξικοπήματος».

«Η βραζιλιάνικη δικαιοσύνη, χωρίς φανφάρες, επέδειξε τη δύναμή της, δεν υπέκυψε σε εξωτερικές πιέσεις και εξέδωσε μια υποδειγματική απόφαση», προσέθεσε ο ίδιος.

Σημειώνεται πως ο πρώην πρόεδρος της χώρας κρίθηκε ένοχος τον Σεπτέμβριο από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας για συνωμοσία, καθώς κατηγορήθηκε πως μαζί με ανώτερους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, προσπαθούσαν να εμποδίσουν την επιστροφή του Λούλα στην εξουσία μετά τις προεδρικές εκλογές.

Σε μια χώρα που ακόμη φέρει τις μνήμες της στρατιωτικής δικτατορίας (1964-1985), η καταδίκη αυτή είχε ιδιαίτερο βάρος. Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος, που υπηρέτησε από το 2019 έως το 2022, άρχισε σήμερα (26/11) να εκτίει την ποινή του στο αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια, όπου είχε προφυλακιστεί από το Σάββατο.

Υπενθυμίζεται πως η δίκη προκάλεσε ένταση στις σχέσεις Βραζιλίας-ΗΠΑ, καθώς ο Μπολσονάρου υπήρξε σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δίκη «κυνήγι μαγισσών» και επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς σε εισαγόμενα βραζιλιάνικα προϊόντα, τους οποίους μείωσε σημαντικά μετά τη συνάντηση με τον Λούλα τον Οκτώβριο.

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