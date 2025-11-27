Ευρωκοινοβούλιο: Η βία στο Σουδάν ενδέχεται να συνιστά γενοκτονία

Το ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη σύγκρουση και τη βία και των δύο ενόπλων μερών στο Σουδάν, σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τετάρτη (26/11).

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, οι ευρωβουλευτές καταγγέλλουν τις σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται τόσο από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) όσο και από τις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (SAF) στο Σουδάν. Οι αδιάκριτες επιθέσεις κατά αμάχων, η εθνοτικά στοχευμένη βία, η σεξουαλική βία, τα βασανιστήρια, οι εσκεμμένες τακτικές λιμοκτονίας και η χρήση παιδιών-στρατιωτών, οι επιθέσεις σε νοσοκομεία και ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις και η εσκεμμένη λιμοκτονία αμάχων συνιστούν πιθανώς πράξεις γενοκτονίας, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 503 ψήφους υπέρ, 32 κατά και 52 αποχές.

Η πείνα και η σεξουαλική βία ως όπλα πολέμου

Το Κοινοβούλιο εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ανησυχητική επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στο Σουδάν, με επιβεβαιωμένο λιμό σε τμήματα της χώρας, καθώς η σύγκρουση τροφοδοτεί τη σοβαρότερη ανθρωπιστική καταστροφή παγκοσμίως. Οι ευρωβουλευτές καλούν τα αντιμαχόμενα μέρη να τερματίσουν την χρήση της πείνας και της σεξουαλικής βίας ως όπλα πολέμου και να επιτρέψουν την απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη χώρα. Το κείμενο τονίζει ότι η κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών στο Σουδάν και, ιδίως, η συνεχιζόμενη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις, πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της σύγκρουσης στο Σουδάν.

Οι εξωτερικοί παράγοντες να σεβαστούν το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ

Επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν, οι ευρωβουλευτές τονίζουν τη νομιμότητα της πολιτικής κυβέρνησης στο Χαρτούμ και απορρίπτουν κάθε προσπάθεια δημιουργίας παράλληλων ή αντίπαλων αρχών ή πολιτικών δομών σε περιοχές που ελέγχονται από τις RSF. Η πρωταρχική ευθύνη για τον τερματισμό της σύγκρουσης ανήκει στην ηγεσία τόσο των RSF, των SAF και των συμμαχικών πολιτοφυλακών τους, όσο και εκείνων που τους παρέχουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη. Το Κοινοβούλιο καταδικάζει κάθε μορφή εξωτερικής παρέμβασης που τροφοδοτεί τον πόλεμο στο Σουδάν και παροτρύνει τους εξωτερικούς παράγοντες να τηρήσουν το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ.

Μετάβαση σε μη στρατιωτική, δημοκρατική διακυβέρνηση

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν σθεναρά τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης και των περιφερειακών εταίρων για τη διευκόλυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας και καλούν όλα τα μέρη να συμμετάσχουν σε ουσιαστικό διάλογο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την καθιέρωση μετάβασης σε μη στρατιωτική, δημοκρατική διακυβέρνηση. Χαιρετίζουν επίσης την κοινή δήλωση που εκδόθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 από την QUAD (Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ηνωμένες Πολιτείες) σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης στο Σουδάν.

Έκκληση για λογοδοσία και στοχευμένες κυρώσεις

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για πιθανή διάχυση της σύγκρουσης, ιδίως στο Κέρας της Αφρικής και στο Σαχέλ, λόγω του ευάλωτου χαρακτήρα της περιοχής. Δεδομένων των επιπτώσεων στις παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, παροτρύνουν την ΕΕ να αυξήσει την ανθρωπιστική της δέσμευση ύψους 273 εκατ. ευρώ για την περιοχή. Το ψήφισμα απαιτεί άμεση λογοδοσία για τους δράστες και καλεί την ΕΕ να στηρίξει την επέκταση της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε ολόκληρο το Σουδάν. Παροτρύνει ακόμη την ΕΕ να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε βασικούς διοικητές των RSF και των SAF, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγών Burhan και Hemedti και των αντίστοιχων δικτύων τους, για την ευθύνη τους για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.