ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στρατηγική συμφωνία της SCYTALYS με την Ινδονησιακή PTDI για την ανάπτυξη του αεροσκάφους Ναυτικής Επιτήρησης Ν219 MSA
Επιχειρήσεις
16:45 - 27 Νοε 2025

Στρατηγική συμφωνία της SCYTALYS με την Ινδονησιακή PTDI για την ανάπτυξη του αεροσκάφους Ναυτικής Επιτήρησης Ν219 MSA

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συμφωνία-πλαίσιο στρατηγικής σημασίας υπεγράφη στις 21 Νοεμβρίου 2025, στην Πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα, μεταξύ της ελληνικής εταιρίας SCYTALYS (μέλος του EFA GROUP) και της ινδονησιακής PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Η Συμφωνία περιλαμβάνει τη συνεργασία των δύο εταιριών για την εξέλιξη του δικινητήριου αεροσκάφους Ν219 της PTDI σε αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ινδονησιακής Ακτοφυλακής (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia – Bakamla RI).

Τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της PTDI, Gita Amperiawan, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της SCYTALYS, Γιώργος Μενεξής, παρουσία του Α.Ε. Πρέσβη της Ινδονησίας στην Ελλάδα, Dr. Bebeb A.K. Nugraha Djundjunan, του Αρχηγού της Ακτοφυλακής της Δημοκρατίας της Ινδονησίας Αντιναυάρχου Dr. Irvansyah, καθώς και του προέδρου της SCYTALYS Δημήτρη Καραντζάβελου.

Κύριος συμβαλλόμενος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Ν219 MSA (Maritime Surveillance Aircraft) είναι η κατασκευάστρια εταιρία του αεροσκάφους, η PT Dirgantara Indonesia (PTDI), ενώ η SCYTALYS αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ολοκλήρωση στο αεροσκάφος Ν219 των αισθητήρων, επικοινωνιών, δικτύου ζεύξης δεδομένων (Data Link) και του Τακτικού Συστήματος Αποστολής (MIMS Airborne) που έχει αναπτύξει η ελληνική εταιρία.

Το σύστημα αποτελεί διαμόρφωση του Τακτικού Συστήματος Αποστολής που έχει εγκατασταθεί και ολοκληρωθεί στα εκσυγχρονισμένα P‑3HN Orion του Πολεμικού Ναυτικού. Το συγκεκριμένο σύστημα MIMS Airborne θα μπορούσε να αποτελέσει την ελληνική λύση για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Μοίρας Αεροπλάνων του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος - Ακτοφυλακής για σκοπούς επιτήρησης, αστυνόμευσης, έρευνας και διάσωσης, πρόληψης και καταστολής κάθε έκνομης ενέργειας που λαμβάνει χώρα στο ελληνικό θαλάσσιο περιβάλλον.

Το MIMS Airborne σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τη SCYTALYS και αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (C2) το οποίο ενοποιεί όλα τα κρίσιμα συστήματα/υποσυστήματα του αεροσκάφους - ραντάρ, ηλεκτροπτικά μέσα, ανθυποβρυχιακούς αισθητήρες, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, αεροναυτιλιακά συστήματα και επικοινωνίες - σε μια ενιαία Επιχειρησιακή Εικόνα (Common Operational Picture - COP).

Με αυτόν τον τρόπο, το MIMS Airborne μετατρέπει το αεροσκάφος σε έναν δικτυοκεντρικό κόμβο Ναυτικών Επιχειρήσεων, πολλαπλασιάζοντας την επιχειρησιακή του αξία και προσφέροντας ένα ισχυρό πλεονέκτημα στον χρήστη σε περιβάλλοντα υψηλών επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Η διάρκεια του αναπτυξιακού προγράμματος καθορίζεται σε ένα έτος, ενώ η Ινδονησιακή Ακτοφυλακή έχει ήδη καταθέσει στο Υπουργείο Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού αίτημα για την αρχική προμήθεια 4 αεροσκαφών Ν219 MSA.

Όπως δήλωσε ο Γεώργιος Μενεξής, Διευθύνων Σύμβουλος της SCYTALYS: «Η Συμφωνία-Πλαίσιο σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου διευρυμένης συνεργασίας, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς Ελλάδας-Ινδονησίας και δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των δύο χωρών.»

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της PTDI, Gita Amperiawan: «Μετά την ανάθεση στην PTDI, σε συνεργασία με τη SCYTALYS, να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ινδονησιακής Ακτοφυλακής σε αεροσκάφη Ναυτικής Επιτήρησης, το έργο αυτό αποτελεί καθοριστικό ορόσημο για την εταιρία, καθώς αφορά στον σχεδιασμό του πρώτου αεροσκάφους N219 με διαμόρφωση Ναυτικής Επιτήρησης.”

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εθελοντική αιμοδοσία στη Βουλή: Ένα δώρο ζωής των υπαλλήλων στους συνανθρώπους μας
Υγεία

Εθελοντική αιμοδοσία στη Βουλή: Ένα δώρο ζωής των υπαλλήλων στους συνανθρώπους μας

Παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός: Στο επίκεντρο μειώσεις φόρων και αποκλιμάκωση χρέους – Αναλυτικά οι παρεμβάσεις
Οικονομία

Παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός: Στο επίκεντρο μειώσεις φόρων και αποκλιμάκωση χρέους – Αναλυτικά οι παρεμβάσεις

Χατζηθεοδοσίου για συλλογικές συμβάσεις: Πρώτο βήμα επιστροφής στην κανονικότητα, απαιτείται συνέχεια
Επιχειρήσεις

Χατζηθεοδοσίου για συλλογικές συμβάσεις: Πρώτο βήμα επιστροφής στην κανονικότητα, απαιτείται συνέχεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στρατηγική συμφωνία THEON - RHEINMETALL για την ανάπτυξη και προμήθεια του συστήματος PHYLAX
Επιχειρήσεις

Στρατηγική συμφωνία THEON - RHEINMETALL για την ανάπτυξη και προμήθεια του συστήματος PHYLAX

Η Landkreditt Bank συνάπτει μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία με την Profile Centevo
Επιχειρήσεις

Η Landkreditt Bank συνάπτει μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία με την Profile Centevo

Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
Επιχειρήσεις

Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL

Η THRAKON επεκτείνεται στα ΗΑΕ και στο Ομάν – Το επενδυτικό πλάνο
Επιχειρήσεις

Η THRAKON επεκτείνεται στα ΗΑΕ και στο Ομάν – Το επενδυτικό πλάνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:18

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:06

Ράιτ: «Βλέπει» άνοδο των ροών στο Ορμούζ & το πετρέλαιο κάνει βουτιά 5%

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 18:58

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:46

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:45

Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Πολιτική
09/06/2026 - 18:40

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:32

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:23

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:22

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Υγεία
09/06/2026 - 18:11

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:01

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Εργασιακά
09/06/2026 - 18:00

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Ναυτιλία
09/06/2026 - 17:48

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 17:38

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 17:35

Νέα υποχώρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ευρώπη: Μείωση 19% στις αιτήσεις ασύλου το 2025

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

Πολιτική
09/06/2026 - 17:06

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 17:03

Στα «πράσινα» η Wall Street καθώς συνεχίζεται το τεχνολογικό ράλι

Εργασιακά
09/06/2026 - 16:58

Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:48

Bloomberg για FCAS: Ναυάγησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους λόγω γαλλογερμανικής διαμάχης

Πολιτική
09/06/2026 - 16:42

KKE για predator: Τα νέα στοιχεία επιβάλλουν άμεση σύγκλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
09/06/2026 - 16:38

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 16:31

Αναρτήθηκαν τα vouchers Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:14

21ο πακέτο της ΕΕ κατά Ρωσίας: Στο στόχαστρο πετρέλαιο, τράπεζες, cryptos και αλιευτικά προϊόντα

Πολιτική
09/06/2026 - 16:10

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 16:04

Premia: Στις 10 Ιουνίου η επαναληπτική συνεδρίαση των ομολογιούχων του δανείου των €100 εκατ.

Ειδήσεις
09/06/2026 - 15:49

ΗΠΑ: Έπεσε στα $55,9 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο

Ομόλογα
09/06/2026 - 15:47

Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με reopening του 10ετούς ομολόγου 2036 για ενίσχυση ρευστότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 15:42

«Έξυπνες Γέφυρες»: Στο επίκεντρο η παρακολούθηση της «υγείας» των υποδομών με σύγχρονα εργαλεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ