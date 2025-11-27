Ξανά στο προσκήνιο η λειψυδρία: Σε έκτακτη ανάγκη Αττική, Πάτμος, Λέρος και Μεγανήσι

Σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού» μπαίνει η Αττική, καθώς η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εισηγήθηκε επίσημα την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την περιοχή, αλλά και για το Μεγανήσι Λευκάδας. Η εισήγηση έρχεται στη συνέχεια αντίστοιχων αποφάσεων για τη Λέρο και την Πάτμο, που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρή κρίση λειψυδρίας.

Το αίτημα για την Αττική είχε υποβληθεί από την ΕΥΔΑΠ στα τέλη Οκτωβρίου, με στόχο την επίσπευση κρίσιμων έργων για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μερική εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη από την Ευρυτανία προς τον ταμιευτήρα του Εύηνου, προκειμένου να ενισχυθούν τα υδατικά αποθέματα που τροφοδοτούν την πρωτεύουσα.

Μελέτη από ΕΜΠ – Ασαφές αν έχει παραδοθεί

Πριν από λίγες εβδομάδες, η ΡΑΑΕΥ είχε αναθέσει μελέτη στον καθηγητή του ΕΜΠ Χρήστο Μακρόπουλο, καθώς και σε μεγάλο νομικό γραφείο των Αθηνών (Φλογαΐτη–Σιούτη), σχετικά με την κατάσταση των υδατικών πόρων της Αττικής. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί, γεγονός κρίσιμο για την οριστική διαμόρφωση των αποφάσεων.

Έκτακτα μέτρα χωρίς καθυστερήσεις

Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης θεωρείται απαραίτητη, καθώς επιτρέπει την επιτάχυνση μελετών και έργων σε περιοχές που απειλούνται με υδρολογική κατάρρευση. Για την Αττική –αλλά και για τα νησιά που μπαίνουν σε καθεστώς κρίσης– ΕΥΔΑΠ και Υπουργείο Περιβάλλοντος ενεργοποιούν διαδικασίες ταχείας ανάθεσης μέσω του άρθρου 55 του νέου νόμου για έργα εθνικής προτεραιότητας. Πρόκειται για fast-track διαδικασίες αντίστοιχες με το μοντέλο που εφαρμόστηκε στη Θεσσαλία.

Το έργο «Εύρυτος»: Σήραγγες 20 χλμ και μεταφορά 200 εκατ. κ.μ. νερού

Κεντρικό πυλώνα του σχεδίου αποτελεί το έργο «Εύρυτος», προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Το έργο προβλέπει:

μερική εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη προς τους ταμιευτήρες του Εύηνου,

αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης,

ανάπτυξη νέων μονάδων αφαλάτωσης.

Η δημοπράτηση του έργου τοποθετείται για το καλοκαίρι του 2026. Ο τεχνικός σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο σήραγγες μήκους 14 και 6 χιλιομέτρων και διαμέτρου 4 μέτρων, οι οποίες θα μπορούν να μεταφέρουν έως 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως.

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