ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ξανά στο προσκήνιο η λειψυδρία: Σε έκτακτη ανάγκη Αττική, Πάτμος, Λέρος και Μεγανήσι
ΥΔΡΕΥΣΗ
19:31 - 27 Νοε 2025

Ξανά στο προσκήνιο η λειψυδρία: Σε έκτακτη ανάγκη Αττική, Πάτμος, Λέρος και Μεγανήσι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού» μπαίνει η Αττική, καθώς η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εισηγήθηκε επίσημα την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την περιοχή, αλλά και για το Μεγανήσι Λευκάδας. Η εισήγηση έρχεται στη συνέχεια αντίστοιχων αποφάσεων για τη Λέρο και την Πάτμο, που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρή κρίση λειψυδρίας.

Το αίτημα για την Αττική είχε υποβληθεί από την ΕΥΔΑΠ στα τέλη Οκτωβρίου, με στόχο την επίσπευση κρίσιμων έργων για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μερική εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη από την Ευρυτανία προς τον ταμιευτήρα του Εύηνου, προκειμένου να ενισχυθούν τα υδατικά αποθέματα που τροφοδοτούν την πρωτεύουσα.

Μελέτη από ΕΜΠ – Ασαφές αν έχει παραδοθεί

Πριν από λίγες εβδομάδες, η ΡΑΑΕΥ είχε αναθέσει μελέτη στον καθηγητή του ΕΜΠ Χρήστο Μακρόπουλο, καθώς και σε μεγάλο νομικό γραφείο των Αθηνών (Φλογαΐτη–Σιούτη), σχετικά με την κατάσταση των υδατικών πόρων της Αττικής. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί, γεγονός κρίσιμο για την οριστική διαμόρφωση των αποφάσεων.

Έκτακτα μέτρα χωρίς καθυστερήσεις

Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης θεωρείται απαραίτητη, καθώς επιτρέπει την επιτάχυνση μελετών και έργων σε περιοχές που απειλούνται με υδρολογική κατάρρευση. Για την Αττική –αλλά και για τα νησιά που μπαίνουν σε καθεστώς κρίσης– ΕΥΔΑΠ και Υπουργείο Περιβάλλοντος ενεργοποιούν διαδικασίες ταχείας ανάθεσης μέσω του άρθρου 55 του νέου νόμου για έργα εθνικής προτεραιότητας. Πρόκειται για fast-track διαδικασίες αντίστοιχες με το μοντέλο που εφαρμόστηκε στη Θεσσαλία.

Το έργο «Εύρυτος»: Σήραγγες 20 χλμ και μεταφορά 200 εκατ. κ.μ. νερού

Κεντρικό πυλώνα του σχεδίου αποτελεί το έργο «Εύρυτος», προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Το έργο προβλέπει:

  • μερική εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη προς τους ταμιευτήρες του Εύηνου,
  • αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης,
  • ανάπτυξη νέων μονάδων αφαλάτωσης.

Η δημοπράτηση του έργου τοποθετείται για το καλοκαίρι του 2026. Ο τεχνικός σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο σήραγγες μήκους 14 και 6 χιλιομέτρων και διαμέτρου 4 μέτρων, οι οποίες θα μπορούν να μεταφέρουν έως 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejfwlcjv3i9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 20:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διστακτικό το Κίεβο απέναντι στις ρωσικές απαιτήσεις – Οι κόκκινες γραμμές
Ειδήσεις

Διστακτικό το Κίεβο απέναντι στις ρωσικές απαιτήσεις – Οι κόκκινες γραμμές

Ελάχιστες μεταβολές στις Ευρωαγορές – Ήπια κέρδη στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια
Χρηματιστήρια

Ελάχιστες μεταβολές στις Ευρωαγορές – Ήπια κέρδη στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Coca‑Cola στην Ελλάδα: 20 χρόνια δράσης για την προστασία του νερού
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Coca‑Cola στην Ελλάδα: 20 χρόνια δράσης για την προστασία του νερού

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του
Πολιτική

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Διπλό διάβημα της Αθήνας προς Κίεβο για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: «Κίνδυνος για τη Μεσόγειο»
Ειδήσεις

Διπλό διάβημα της Αθήνας προς Κίεβο για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: «Κίνδυνος για τη Μεσόγειο»

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις
Ακίνητα

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:04

Ισραήλ: Έξι στους δέκα δεν θέλουν νέα υποψηφιότητα του Νετανιάχου

Magazino
09/06/2026 - 19:40

«Πες ευχαριστώ!»: Γιατί η επιβεβλημένη ευγένεια μπλοκάρει την ενσυναίσθηση των παιδιών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:18

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 19:06

Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρεί άνω του 4% παρότι η κρίση προσφοράς «βαθαίνει»

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 18:58

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:46

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:45

Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Πολιτική
09/06/2026 - 18:40

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:32

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:23

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:22

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Υγεία
09/06/2026 - 18:11

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:01

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Εργασιακά
09/06/2026 - 18:00

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Ναυτιλία
09/06/2026 - 17:48

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 17:38

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 17:35

Νέα υποχώρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ευρώπη: Μείωση 19% στις αιτήσεις ασύλου το 2025

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

Πολιτική
09/06/2026 - 17:06

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 17:03

Στα «πράσινα» η Wall Street καθώς συνεχίζεται το τεχνολογικό ράλι

Εργασιακά
09/06/2026 - 16:58

Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:48

Bloomberg για FCAS: Ναυάγησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους λόγω γαλλογερμανικής διαμάχης

Πολιτική
09/06/2026 - 16:42

KKE για predator: Τα νέα στοιχεία επιβάλλουν άμεση σύγκλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
09/06/2026 - 16:38

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 16:31

Αναρτήθηκαν τα vouchers Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:14

21ο πακέτο της ΕΕ κατά Ρωσίας: Στο στόχαστρο πετρέλαιο, τράπεζες, cryptos και αλιευτικά προϊόντα

Πολιτική
09/06/2026 - 16:10

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 16:04

Premia: Στις 10 Ιουνίου η επαναληπτική συνεδρίαση των ομολογιούχων του δανείου των €100 εκατ.

Ειδήσεις
09/06/2026 - 15:49

ΗΠΑ: Έπεσε στα $55,9 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ