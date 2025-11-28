Γερμανία: Πτώση 0,3% στις λιανικές πωλήσεις τον Οκτώβριο - Απρόσμενη αποδυνάμωση της ζήτησης

Πρόκειται για την πέμπτη μηνιαία πτώση από την αρχή του έτους, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται στον κλάδο των μη τροφίμων, όπου οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,7%. Παράλληλα, οι διαδικτυακές και ταχυδρομικές παραγγελίες κατέγραψαν πτώση 0,6%, ένδειξη ότι ακόμη και το ηλεκτρονικό εμπόριο –που συχνά λειτουργεί αντισταθμιστικά– αντιμετωπίζει μειωμένη ζήτηση.
Αντίθετα, ο τομέας των τροφίμων παρουσίασε άνοδο 1,2%, συγκρατώντας εν μέρει τη συνολική εικόνα.
Σε ετήσια βάση, το λιανικό εμπόριο κατέγραψε αύξηση 0,9%, ελαφρώς υψηλότερη από την αναθεωρημένη άνοδο 0,8% που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο, προσφέροντας μια μικρή νότα αισιοδοξίας για την πορεία της κατανάλωσης στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.