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Gazprom: Καθαρά κέρδη 134,2 δισ. ρουβλίων το τρίμηνο - Άνοδος 13% το εννεάμηνο
Ειδήσεις
17:36 - 28 Νοε 2025

Gazprom: Καθαρά κέρδη 134,2 δισ. ρουβλίων το τρίμηνο - Άνοδος 13% το εννεάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Την Παρασκευή 28/11 ανακοίνωσε ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom καθαρά κέρδη 134,2 δισ. ρουβλίων (1,72 δισ. δολάρια) για το τρίτο τρίμηνο, μετά από καθαρή ζημία 53 δισ. ρουβλίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, όταν είχε πληγεί από έκτακτο φόρο.

Τα οικονομικά αποτελέσματα στηρίχθηκαν από την απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας, η οποία ουσιαστικά έχασε την ευρωπαϊκή αγορά αγωγών φυσικού αερίου, κάποτε βασική πηγή εσόδων της, μετά την έναρξη της σύγκρουσης με την Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα καθαρά κέρδη ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, που είχαν ερωτηθεί από το πρακτορείο Interfax και ανέμεναν να φτάσουν τα 200 δισ. ρούβλια.

Η μετοχή της Gazprom ενισχύθηκε κατά 1,13% στα 125,46 ρούβλια στο χρηματιστήριο της Μόσχας μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Τα έσοδα για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 2,18 τρισ. ρούβλια, από 2,4 τρισ. ρούβλια την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Για το εννεάμηνο του έτους, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σχεδόν κατά 13% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, φτάνοντας το 1,12 τρισ. ρούβλια.

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