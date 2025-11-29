ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Τραμπ «παγώνει» όλες τις αποφάσεις ασύλου μετά την επίθεση στην Εθνοφρουρά
Ειδήσεις
10:33 - 29 Νοε 2025

Ο Τραμπ «παγώνει» όλες τις αποφάσεις ασύλου μετά την επίθεση στην Εθνοφρουρά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε όλες τις αποφάσεις για χορήγηση ασύλου μετά τον πυροβολισμό δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ο επικεφαλής της USCIS, Τζόζεφ Έντλοου.

Σε ανάρτησή του στο X την Παρασκευή (28/11), ο Έντλοου ανέφερε ότι η παύση θα διαρκέσει «μέχρι να διασφαλιστεί πως κάθε αλλοδαπός ελέγχεται και αξιολογείται με τον αυστηρότερο τρόπο». Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να «παγώσει μόνιμα» τη μετανάστευση από όλες τις «χώρες του τρίτου κόσμου».

Την Πέμπτη (29/11), ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι μια στρατιώτης της Εθνοφρουράς υπέκυψε στα τραύματα από επίθεση κοντά στον Λευκό Οίκο, για την οποία κατηγορείται Αφγανός υπήκοος. Σύμφωνα με το CBS News, δόθηκαν οδηγίες στο προσωπικό της USCIS να σταματήσει κάθε έγκριση ή απόρριψη ασύλου, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Οι υπάλληλοι μπορούν να επεξεργάζονται τις υποθέσεις, αλλά πρέπει να «παγώνουν» τη διαδικασία πριν την τελική απόφαση.

Ο Τραμπ δεν έχει προσδιορίσει ποιες χώρες θα επηρεαστούν, ενώ το σχέδιο αναμένεται να αντιμετωπίσει νομικά εμπόδια και έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από τον ΟΗΕ. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική της δεύτερης θητείας του, η οποία περιλαμβάνει μαζικές απελάσεις, μείωση των προσφυγικών εισδοχών και προσπάθεια κατάργησης του δικαιώματος ιθαγένειας με τη γέννηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dekitt3wr85d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουκρανικό: Οι χειρισμοί του Γουίτκοφ διχάζουν τους Ρεπουμπλικανούς – Οι δύο γραμμές
Ειδήσεις

Ουκρανικό: Οι χειρισμοί του Γουίτκοφ διχάζουν τους Ρεπουμπλικανούς – Οι δύο γραμμές

Το «μέταλλο του διαβόλου» σε νέα ιστορικά ύψη – Η παγκόσμια αγορά ασημιού σε καθεστώς έντασης
Εμπορεύματα

Το «μέταλλο του διαβόλου» σε νέα ιστορικά ύψη – Η παγκόσμια αγορά ασημιού σε καθεστώς έντασης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων «για ασφάλεια» καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό
Ειδήσεις

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων «για ασφάλεια» καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

Πληθωρισμός και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν τη χειρότερη ημέρα του Dow το 2026
Χρηματιστήρια

Πληθωρισμός και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν τη χειρότερη ημέρα του Dow το 2026

Οι ΗΠΑ έπληξαν ξανά το Ιράν – Πιο κοντά ο κίνδυνος κλιμάκωσης
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ έπληξαν ξανά το Ιράν – Πιο κοντά ο κίνδυνος κλιμάκωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
11/06/2026 - 12:34

Παπαθανάσης: Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση έως 95%

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:27

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:24

Σκάνδαλο Πολεοδομίας: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 12:12

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ΕΚΤ και Μέση Ανατολή

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11/06/2026 - 12:11

Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Madney φιλοξενούν τον Ανδρέα Σάμαρη στο «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 12:06

Μπακογιάννης για δάνειο €75 εκατ. Δήμου Αθηναίων: Ο Δούκας βάζει την Αθήνα σε τροχιά μνημονίων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:59

Φωτιά στη νησίδα Τουρλίδα Μεσολογγίου – Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:55

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
11/06/2026 - 11:51

Η Παπουτσάνης υποστηρίζει 650 οικογένειες μέσω της ανθρωπιστικής οργάνωσης Humanity Greece

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:41

Γερμανία: Οι ελλείψεις υλικών επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές

Οικονομία
11/06/2026 - 11:31

Η ένταση επενδύσεων παραμένει χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:14

Τρία χρόνια μετά το ναυάγιο της Πύλου τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:06

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνοεί τον καταναλωτή

Πολιτική
11/06/2026 - 10:59

Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές Παπαστεργίου (Τρίκαλα), Σδούκου (Ά Αθήνας) και Παπαϊωάννου (Ά Θεσσαλονίκης)

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
11/06/2026 - 10:55

Όμιλος Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:52

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 10:44

Πτωτική στροφή στην Ασία: Στο -4% ο Kospi με πίεση από την τεχνολογία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:33

Eurogroup και ECOFIN με Γκεοργκίεβα και Γιούνκερ: Στο επίκεντρο η ενέργεια και η δημοσιονομική πολιτική

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 10:32

Delivery: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες το 2025

Οικονομία
11/06/2026 - 10:29

Παπαθανάσης: 14,4 εκατ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της Ακρινής Κοζάνης σε Πρότυπο Πράσινο Οικισμό

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:24

ΡΑΑΕΥ: Ολοκληρώνεται η πιστοποίηση και των 14 ΦοΔΣΑ – Προϋπόθεση για κοινοτικές χρηματοδοτήσεις

Οικονομία
11/06/2026 - 10:19

ΕΒΕΠ: Δράσεις, αντιδράσεις και επιδράσεις του πληθωρισμού στην αγορά

Ναυτιλία
11/06/2026 - 10:16

Η Celestyal θα μεταδίδει ζωντανά τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου εν πλω

Σχόλια Αγοράς
11/06/2026 - 10:14

Χρηματιστήριο: Στόχος παραμένει η διάσπαση του υψηλού Φεβρουαρίου που είναι και υψηλό 17 ετών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 09:59

Βόρεια Κορέα και Κίνα ήρθαν... πιο κοντά, αλλά τα όρια παραμένουν

Ειδήσεις
11/06/2026 - 09:52

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων «για ασφάλεια» καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/06/2026 - 09:39

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων: Τα πρώτα «σήματα» της σεζόν - Οι τιμές των ξενοδοχείων

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
11/06/2026 - 09:30

Deal ΔΕΗ – Vodafone: Οι νέες ισορροπίες και το στοίχημα της συγκέντρωσης στις τηλεπικοινωνίες

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
11/06/2026 - 09:18

Prodea Investments: Επενδύσεις σχεδόν €400 εκατ. σε φιλοξενία, logistics και κατοικίες

Πολιτική
11/06/2026 - 08:35

Ρούτε-Πιερρακάκης: Συζήτησαν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ