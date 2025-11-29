Ο Τραμπ «παγώνει» όλες τις αποφάσεις ασύλου μετά την επίθεση στην Εθνοφρουρά

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε όλες τις αποφάσεις για χορήγηση ασύλου μετά τον πυροβολισμό δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ο επικεφαλής της USCIS, Τζόζεφ Έντλοου.

Σε ανάρτησή του στο X την Παρασκευή (28/11), ο Έντλοου ανέφερε ότι η παύση θα διαρκέσει «μέχρι να διασφαλιστεί πως κάθε αλλοδαπός ελέγχεται και αξιολογείται με τον αυστηρότερο τρόπο». Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να «παγώσει μόνιμα» τη μετανάστευση από όλες τις «χώρες του τρίτου κόσμου».

Την Πέμπτη (29/11), ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι μια στρατιώτης της Εθνοφρουράς υπέκυψε στα τραύματα από επίθεση κοντά στον Λευκό Οίκο, για την οποία κατηγορείται Αφγανός υπήκοος. Σύμφωνα με το CBS News, δόθηκαν οδηγίες στο προσωπικό της USCIS να σταματήσει κάθε έγκριση ή απόρριψη ασύλου, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Οι υπάλληλοι μπορούν να επεξεργάζονται τις υποθέσεις, αλλά πρέπει να «παγώνουν» τη διαδικασία πριν την τελική απόφαση.

Ο Τραμπ δεν έχει προσδιορίσει ποιες χώρες θα επηρεαστούν, ενώ το σχέδιο αναμένεται να αντιμετωπίσει νομικά εμπόδια και έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από τον ΟΗΕ. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική της δεύτερης θητείας του, η οποία περιλαμβάνει μαζικές απελάσεις, μείωση των προσφυγικών εισδοχών και προσπάθεια κατάργησης του δικαιώματος ιθαγένειας με τη γέννηση.

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