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Απεργούν την Τετάρτη παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών - 48ωρη απεργία τα ταξί
Ειδήσεις
15:57 - 01 Δεκ 2025

Απεργούν την Τετάρτη παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών - 48ωρη απεργία τα ταξί

Reporter.gr Newsroom
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Μία έντονη εβδομάδα κινητοποιήσεων ξεκινά, καθώς δύο σημαντικοί κλάδοι της αγοράς ανακοινώνουν απεργιακές δράσεις, που αναμένεται να επηρεάσουν την καθημερινότητα σε πολλές περιοχές της χώρας. Μετά από πρόσφατες προειδοποιήσεις, οι παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, καθώς και οι οδηγοί ταξί, προχωρούν σε νέες απεργίες τις προσεχείς ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, την ερχόμενη Τετάρτη (3/12), οι λαϊκές αγορές σε όλη τη χώρα δεν θα λειτουργήσουν, καθώς η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών - Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας προκήρυξε 24ωρη απεργία.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους εκπροσώπους του κλάδου να μιλούν για «δυναμικές κινητοποιήσεις» με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες των λαϊκών.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους περιλαμβάνονται:

  • Η απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

  • Αλλαγές στο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης.

  • Άρση των υπερβολικών φορολογικών επιβαρύνσεων που δυσχεραίνουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

Επιπλέον, εκφράζουν τη στήριξή τους στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ταξί: 48ωρη απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Παράλληλα, προβλήματα στις μετακινήσεις αναμένονται λόγω της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) για τις 2 και 3 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της απεργίας, τα ταξί σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν ακινητοποιημένα, καθώς οι επαγγελματίες του κλάδου δηλώνουν ότι βρίσκονται «στα όρια της αντοχής».

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί περιλαμβάνουν:

  • Παράταση της προθεσμίας υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

  • Αντιμετώπιση αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές.

  • Μέτρα κατά της υποκλοπής έργου από Ε.Ι.Χ. οχήματα.

  • Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος.

  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

  • Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ερανιστικό νομοσχέδιο.

  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση και αναπροσαρμογή τιμολογίων.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ υπογραμμίζει ότι, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λύσεις στα αιτήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών.

Ταυτόχρονα, η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές δεσμεύσεις από τα αρμόδια υπουργεία, είναι πιθανό να αποφασιστούν απεργιακές κινητοποιήσεις μεγαλύτερης διάρκειας μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Από τη μεριά τους, οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον διάλογο με τις αρμόδιες αρχές, αλλά δεν αποκλείουν την ένταση των κινητοποιήσεών τους σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 16:02
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