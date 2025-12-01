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Λευκός Οίκος: «Αισιόδοξοι» για συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ειδήσεις
23:39 - 01 Δεκ 2025

Λευκός Οίκος: «Αισιόδοξοι» για συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε τη Δευτέρα 1/12 ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν με μεγάλη αισιοδοξία την προοπτική επίτευξης μιας συμφωνίας που θα θέσει τέλος στη σύρραξη στην Ουκρανία.

Η δήλωση ήρθε μετά τις διερευνητικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν χθες στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία. Η Λέβιτ χαρακτήρισε τις επαφές αυτές «πολύ θετικές», σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις προχώρησαν σε καλό κλίμα και με εποικοδομητικό τρόπο.

Η εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη να στηρίξει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και να συμβάλει σε μια ειρηνική και βιώσιμη λύση στην περιοχή.

Συνεχίζεται ο διπλωματικός μαραθώνιος για το Ουκρανικό

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Παρίσι για συνομιλίες με τον Εμανουέλ Μακρόν, στην αρχή μιας κρίσιμης εβδομάδας για την ταλαιπωρημένη από τον πόλεμο Ουκρανία. Επισημαίνεται ότι η συνάντηση πραγματοποιείται την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κατευθύνεται προς τη Μόσχα και οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες.

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