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ifo: Η αύξηση του κατώτατου μισθού στη Γερμανία φέρνει περικοπές θέσεων εργασίας και επενδύσεων
Ειδήσεις
10:22 - 02 Δεκ 2025

ifo: Η αύξηση του κατώτατου μισθού στη Γερμανία φέρνει περικοπές θέσεων εργασίας και επενδύσεων

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερες από μία στις πέντε επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού (22%) σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε περικοπές προσωπικού. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 13,90 ευρώ την ώρα από την 1η Ιανουαρίου 2026. Επιπλέον, πάνω από το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων (28%) αναμένει να μειώσει τις επενδύσεις του, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ινστιτούτου ifo. Κάθε δεύτερη επιχείρηση που επηρεάζεται (50%) σκοπεύει να αυξήσει τις τιμές. Άλλες συνέπειες που ανέφεραν οι συμμετέχοντες ήταν η μείωση των κερδών και η υποβάθμιση της ανταγωνιστικής τους θέσης.

«Η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού στο τέλος του έτους αποτελεί σημαντική άνοδο του μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις που πλήττονται», δηλώνει ο ερευνητής του ifo, Σεμπάστιαν Λινκ. «Οι αντιδράσεις των επιχειρήσεων δείχνουν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική στη σημερινή φάση οικονομικής αδυναμίας. Αν και ο βαθμός επίδρασης είναι παρόμοιος με την τελευταία μεγάλη αύξηση του 2022, περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν τώρα περικοπές θέσεων εργασίας και επενδύσεων». Η αύξηση από τα 12,82 στα 13,90 ευρώ την ώρα αντιστοιχεί σε άνοδο 8,4%. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί έτσι πολύ περισσότερο από τους γενικούς κλαδικούς μισθούς, οι οποίοι αναμένεται να αυξηθούν μόλις κατά 3% το 2026.

Πάνω από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα (37%) δήλωσαν ότι επηρεάζονται άμεσα – με τον κλάδο της φιλοξενίας (77%) και το λιανεμπόριο (71%) να βρίσκονται στην κορυφή. Στη μεταποίηση, κυρίως η κλωστοϋφαντουργία και η ένδυση (62%), καθώς και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών (59%), πλήττονται περισσότερο από την αύξηση. Οι συνέπειες για τον κλάδο των κατασκευών είναι οι χαμηλότερες, καθώς εκεί ισχύει ήδη υψηλότερος κατώτατος μισθός.

Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας ifo Business Survey του Οκτωβρίου 2025, με τη συμμετοχή άνω των 4.600 επιχειρήσεων στη Γερμανία. Συγκρίνει επίσης τα τρέχοντα αποτελέσματα με τις αντιδράσεις των επιχειρήσεων στην αύξηση του κατώτατου μισθού το 2022, όταν οι επιχειρήσεις ανέμεναν σαφώς μικρότερο αντίκτυπο στην κερδοφορία και τη ζήτηση και ήταν λιγότερο πιθανό να σχεδιάσουν περικοπές θέσεων εργασίας και επενδύσεων.

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