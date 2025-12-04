Η ΕΕ κεντρικοποιεί την εποπτεία των αγορών - Νέες εξουσίες στον ESMA και έλεγχος κρυπτονομισμάτων

Σήμερα η ΕΕ παρουσίασε ένα ευρύ σχέδιο για τη μεταφορά περισσότερων αρμοδιοτήτων εποπτείας και επιβολής στους ρυθμιστικούς φορείς των αγορών της, ως βασικό μέρος της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), με έδρα το Παρίσι, θα αποκτήσει νέες αρμοδιότητες σχετικά με σημαντικά εκκαθαριστικά κέντρα, κεντρικά μητρώα τίτλων και χρηματιστηριακές πλατφόρμες. Στην αρμοδιότητά της θα υπαχθούν επίσης οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων, για τις οποίες η ΕΕ εισήγαγε καθεστώς εθνικής εποπτείας πριν από λιγότερο από ένα χρόνο.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι εθνικές προσεγγίσεις εποπτείας αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και εμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, ενώ οι αλλαγές είναι κρίσιμες για να ενθαρρυνθούν οι Ευρωπαίοι αποταμιευτές να αξιοποιήσουν καλύτερα μέρος από τα 10 τρισεκατομμύρια ευρώ των καταθέσεών τους.

Ανακοινώνοντας το σχέδιο στις Βρυξέλλες, η Επίτροπος Μαρία Λουίζ Αλμπουκέρκι δήλωσε ότι η πρόταση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της επιδείνωσης της κατάστασης στην Ευρώπη.

«Το καθεστώς που ισχύει σήμερα μπορεί να φαίνεται άνετο ή ακόμα και ακίνδυνο, αλλά στην πραγματικότητα το κόστος της αδράνειας συσσωρεύεται σιωπηλά και με την πάροδο του χρόνου μετατρέπεται σε παρακμή», είπε. Η συγκέντρωση των εποπτικών αρμοδιοτήτων για τεράστιες εκτάσεις των αγορών της ΕΕ αποτελεί μία από τις πιο θεμελιώδεις δομικές μεταρρυθμίσεις από την οικονομική κρίση που οδήγησε στη δημιουργία του εποπτικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ωστόσο, η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο σε μια διαδικασία που ενδέχεται να είναι επίπονη. Αναμένεται έντονη αντιπαράθεση τους επόμενους μήνες -ή ακόμη και χρόνια-, καθώς τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκφράσουν τις απόψεις τους.

Πολλά κράτη, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο, αντιτίθενται στην εκχώρηση εθνικών ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων. Άλλα εκφράζουν ανησυχίες για συγκεκριμένες πτυχές του πακέτου, ιδίως όσον αφορά τις αλλαγές στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων.

Σημειώνεται επίσης ότι υπήρξε αντίδραση από ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά, οι οποίοι προειδοποιούν για ανεπιθύμητες συνέπειες.

«Η προσθήκη νέων ρυθμιστικών επιπέδων θα μπορούσε τελικά να δυσκολέψει, αντί να υποστηρίξει, την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς», δήλωσε ο Άνταμ Φάρκας, Διευθύνων Σύμβουλος του λόμπι Association for Financial Markets in Europe.

Μια πιθανότητα που συζητείται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες είναι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ να αποσπάσει μέρη του πακέτου -για παράδειγμα τα στοιχεία εποπτείας- προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Η Αλμπουκέρκι απέρριψε σήμερα αυτή την προσέγγιση, σημειώνοντας ότι οι διάφορες μεταρρυθμίσεις είναι αλληλένδετες.

Ο δρόμος προς την τελική εφαρμογή ενδέχεται να είναι μακρύς.