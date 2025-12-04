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Ανησυχία Άγκυρας για την κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα - Καλεί τους διπλωμάτες Ρωσίας και Ουκρανίας
Ειδήσεις
18:13 - 04 Δεκ 2025

Ανησυχία Άγκυρας για την κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα - Καλεί τους διπλωμάτες Ρωσίας και Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία προχώρησε στην κλήση του Ουκρανού πρεσβευτή καθώς και των εν ενεργεία επιτετραμμένων της Ρωσίας στο υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για σειρά επιθέσεων που σημειώθηκαν σε ρωσικών συμφερόντων πλοία εντός της τουρκικής ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα.

Αυτό δήλωσε σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Βουλής ο υφυπουργός Εξωτερικών, Μπερίς Εκιντζί.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Εκιντζί επισήμανε ότι τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται σημαντική κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, με αμοιβαίες επιθέσεις, ενώ πλέον οι ενέργειες αυτές επεκτείνονται και στη Μαύρη Θάλασσα, αγγίζοντας την τουρκική ΑΟΖ.

«Χθες και σήμερα καλέσαμε τους εν ενεργεία επιτετραμμένους της Ρωσίας, καθώς και τον πρεσβευτή της Ουκρανίας, προκειμένου να τους μεταφέρουμε τις ανησυχίες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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