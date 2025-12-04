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Χρηματιστηρίο: Συνεδρίαση με αναταράξεις, κατέληξε σε θετικό πρόσημο - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς
17:51 - 04 Δεκ 2025

Χρηματιστηρίο: Συνεδρίαση με αναταράξεις, κατέληξε σε θετικό πρόσημο - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Reporter.gr Newsroom
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Συνεδρίαση συσσώρευσης η σημερινή (4/12) στο ΧΑ, με τον ΓΔ να εκκινεί υψηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο έως τις 2096 μονάδες (+0,5%), να υποχωρεί στην συνέχεια μέχρι τις 2077 μονάδες (-0,45%) και σταδιακά να ανακάμπτει με το κλείσιμο στις 2090 +0,2%. Σχετικά χαμηλός ο τζίρος στα 173 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 40 εκατ. έγιναν στις δημοπρασίες.

Μικτή εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (FTSE +0,2%) με 16 ανοδικές και 9 καθοδικές μετοχές, με την καλύτερη συμπεριφορά σε ΣΑΡ +3,2%, CENER +3%, ΟΠΑΠ +1,5% με τις αγορές μετοχών της μητρικής Allwyn να συνεχίζονται απρόσκοπτα.

Η ΛΑΜΔΑ είχε κέρδη +0,6% σε μια προσπάθεια να αποφύγει την θέση του ουραγού στις αποδόσεις στο έτος, ενώ άνοδο είχαν επίσης ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,7% και AKTR +0,8%. Χωρίς σαφή κατεύθυνση ο τραπεζικός κλάδος αλλά με αγορές στις δημοπρασίες με ΑΛΦΑ +0,4% και Optima +1,4%.

Στο κόκκινο έκλεισαν η ΕΛΧΑ -1,3%, ΕΕΕ -0,75%, ΑΡΑΙΓ -0,3%, ΤΙΤΑΝ -0,3% και τα διυλιστήρια με ΕΛΠΕ -0,7% & ΜΟΗ -0,6%.

Αψιμαχίες αγοραστών/πωλητών και στην μεσαία (FTSEM -0,01%) με ΟΛΠ +1,2% και ΦΡΛΚ +1,2% να ξεχωρίζουν. Μεγάλη μάχη στην ΙΝΛΟΤ -0,19%, στην προσπάθεια της εταιρίας να ανατρέψει την αρνητική κατάσταση που έχει περιέλθει εξαιτίας της μη αναμενόμενης αύξησης της φορολογίας τυχερών παιχνιδιών στην Βρετανία, με το κόστος της απόφασης να φτάνει έως τα 95 εκ. ευρώ. Η εταιρία βέβαια πιστεύει ότι μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τα υψηλά περιθώρια κέρδους (τα μεγαλύτερα μεταξύ των 6 βασικών παικτών) και να κερδίσει μερίδιο αγοράς στην ΜΒ αντικαθιστώντας έτσι μέρος των απωλειών.

Υποχώρηση είχαμε σε ΕΧΑΕ -0,8%, ΠΛΑΘ -0,75% και ΑΔΜΗΕ -1%.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση σε ΥΚΝΟΤ +4,3% προσεγγίζοντας τα 3 ευρώ, ανοδική κίνηση και από την QLCO +4,1% μετά και την σύσταση αγοράς από Euroxx με τιμή στόχο στα 7 ευρώ.

Το κλείσιμο των βιβλίων των περισσότερων ξένων διαχειριστών παραπέμπει αυτόματα σε χαμηλότερους τζίρους και στην ελληνική αγορά, με τα περιθώρια κινήσεων όμως πάντα υψηλά ιδίως σε μετοχές με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα (βλ. χαμηλή κεφαλαιοποίηση). Είναι βέβαιο ότι και φέτος θα επιχειρηθεί μια ωραιοποίηση στις τιμές ορισμένων μετοχών, με την πρωτοκαθεδρία του FTSE να μην αμφισβητείται (+48%), τις τράπεζες να βιώνουν την καλύτερη χρονιά εδώ και δεκαετίες ( ΔΤΡ +81%) και την μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +18%) να νιώθει κάπως σαν τον φτωχό – πλην τίμιο – συγγενή στην κοσμογονία που επικρατεί!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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