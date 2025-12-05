Τριμερής Φον Ντερ Λάιεν-Μερτς-ντε Βέβερ: Ύστατη προσπάθεια άρσης του αδιεξόδου για τα παγωμένα ρωσικά assets

Μια καθοριστική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής 5/12 ανάμεσα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ. Στόχος είναι να ξεμπλοκαριστεί η διαπραγμάτευση για το προτεινόμενο ευρωπαϊκό δάνειο προς την Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία εντός ΕΕ, μια πρόταση που έχει προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, επιβεβαίωσε την τριμερή συνάντηση, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τον τόπο και την ώρα. Όπως ανέφερε, η φον ντερ Λάιεν θα έχει αρχικά τετ-α-τετ με τον Μερτς και στη συνέχεια θα ενταχθεί στη συζήτηση ο Βέλγος πρωθυπουργός. «Θα μπορέσουν να εξετάσουν σε βάθος την πρόταση που παρουσιάστηκε προ δύο ημερών, η οποία έχει την κατάλληλη νομική βάση και επιτρέπει την επανεκκίνηση της διαπραγμάτευσης με τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου», τόνισε η Πίνιο.

Η ίδια σημείωσε ότι με την κατάθεση της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας ανοίγει ένας κύκλος εντατικών διαβουλεύσεων ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, όπου οι «27» αναμένεται να κληθούν να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία. Θύμισε επίσης ότι στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι ηγέτες ανέθεσαν στην Επιτροπή να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο σχήμα χρηματοδότησης των ουκρανικών αναγκών για την περίοδο 2026-2027.

Απαντώντας σε ερωτήματα για τον «μηχανισμό αλληλεγγύης», τις εθνικές εγγυήσεις και τη διανομή των κινδύνων μεταξύ κρατών-μελών, η Πίνιο υπογράμμισε ότι η πρόταση της Επιτροπής στηρίζεται σε διαβουλεύσεις εβδομάδων με τις εθνικές αντιπροσωπείες, ιδίως σε επίπεδο COREPER. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η φον ντερ Λάιεν έχει ήδη δηλώσει πως η πρόταση λαμβάνει υπόψη «σχεδόν όλες» τις βελγικές επιφυλάξεις.

Το Βέλγιο, από την πλευρά του, συνεχίζει να εκφράζει ανησυχίες για τους κινδύνους που συνδέονται με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη Euroclear — περίπου 183 δισεκατομμύρια ευρώ της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ υπογράμμισε ότι η χώρα του παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας, «έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί». Ωστόσο, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για «ψευδείς ειδήσεις και υπαινιγμούς» σχετικά με τη στάση του Βελγίου απέναντι στη Euroclear. «Είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε βάρη, όχι όμως να κληθούμε σε κάτι αδύνατο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο ντε Βέβερ τόνισε: «Πολλοί αβάσιμοι ισχυρισμοί διακινούνται για να ασκηθεί πίεση στη χώρα μας. Οι όροι μας είναι λογικοί και εποικοδομητικοί. Δεν θα δεχτούμε να αναλάβουμε ανεύθυνους κινδύνους».

Η έκβαση της τριμερούς θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω πορεία της ευρωπαϊκής πρότασης, καθώς το Βέλγιο εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό αντίπαλο της χρήσης των ρωσικών assets ως εγγύηση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.