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Alpha Bank: Πρώτη στην Ελλάδα με υπηρεσία Visa Commercial Format για αυτόματη διασύνδεση εταιρικών καρτών με ERP συστήματα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:14 - 08 Δεκ 2025

Alpha Bank: Πρώτη στην Ελλάδα με υπηρεσία Visa Commercial Format για αυτόματη διασύνδεση εταιρικών καρτών με ERP συστήματα

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Bank, πρωτοπόρος στην τραπεζική καινοτομία, ανακοινώνει την έναρξη της υπηρεσίας Visa Commercial Format (VCF) και γίνεται η πρώτη τράπεζα στην ελληνική αγορά που προσφέρει αυτή τη σύγχρονη λύση στους μεγάλους εταιρικούς πελάτες της, σε συνεργασία με τη Visa.

Το VCF είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο μορφοποίησης δεδομένων, το οποίο επιτρέπει την αυτόματη ενσωμάτωση των συναλλαγών εταιρικών καρτών Visa στα λογιστικά και ERP συστήματα των επιχειρήσεων (όπως SAP Concur, Coupa, Expensia κ.ά.). Η νέα αυτή υπηρεσία προσφέρει ευκολία, αποδοτικότητα και αυξημένο έλεγχο στις διαδικασίες διαχείρισης εξόδων.

O Παναγιώτης Διβριώτης, Cards & Personal Loans Director της Alpha Bank, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το Visa Commercial Format στους εταιρικούς μας πελάτες, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες εταιρικών καρτών που προσφέρουμε. Η πρωτοβουλία αυτή, αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε καινοτόμες χρηματοοικονομικές λύσεις που ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στηρίζουν την πρόοδο στην επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο».

Με την υπηρεσία VCF, οι επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, απολαμβάνουν:

- Αυτόματη ροή δεδομένων για ταχύτερη συμφωνία και παραγωγή αναφορών.

- Αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου γραμμής προϊόντων.

- Βελτιωμένη συμμόρφωση και αυξημένη ετοιμότητα για ελέγχους. - Εύκολη ενσωμάτωση με τα εσωτερικά οικονομικά και ERP συστήματά τους.

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa για την Ελλάδα, σημείωσε: «Καθώς ο χώρος των πληρωμών εξελίσσεται ραγδαία, στόχος μας είναι να συμβαδίζουμε με τις αλλαγές και να είμαστε πάντα έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Μέσω της συνεργασίας μας με την Alpha Bank για το VCF, φέρνουμε στην ελληνική αγορά μία ακόμα πρωτοπορία της Visa, που ενισχύει τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την εμπιστοσύνη στις εταιρικές συναλλαγές».

Η νέα αυτή υπηρεσία ενδυναμώνει τη θέση της Alpha Bank ως στρατηγικού συνεργάτη για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να βελτιστοποιήσουν τις οικονομικές τους λειτουργίες μέσω της καινοτομίας

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