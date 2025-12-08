Ευρωπαίοι ηγέτες και Ζελένσκι στο Λονδίνο: Στρατηγική στήριξη και κρίσιμες αποφάσεις για την Ουκρανία

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας εξέφρασαν έντονη υποστήριξη στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο τη Δευτέρα 8/12, σε μια χρονική στιγμή που χαρακτήρισαν «καίρια» για το Κίεβο, υπό πίεση των ΗΠΑ να συμφωνήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το Reuters, σε μια έκτακτη συνάντηση, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι επιθυμούν να καταρτίσουν σταθερά σχέδια για την περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Πηγή της βρετανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της αξίας των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Νωρίτερα, ηγέτες της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας είχαν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει γρήγορα με πρόταση για τη χρήση αυτών των κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οι Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς και Ζελένσκι θέλουν επίσης να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την εξασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ, προκειμένου να αποτραπούν μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις, καθώς η Ρωσία ξεκίνησε τη συνολική εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η δημοσίευση του σχεδίου εκεχειρίας των ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα έχει εστιάσει το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι φοβούνται ότι το Κίεβο θα αναγκαστεί να δεχθεί όρους ευνοϊκούς για τη Μόσχα και οι οποίοι, κατά ορισμένους, θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την Ευρώπη. «Είναι πολύ καλό να σας βλέπω εδώ σχεδόν στην τέταρτη επέτειο αυτής της φρικτής σύγκρουσης, σε κρίσιμο στάδιο για την προώθηση της ειρήνης», δήλωσε ο Στάρμερ υποδεχόμενος τους ηγέτες στη Downing Street. «Στηρίζουμε την Ουκρανία και αν υπάρξει εκεχειρία, αυτή πρέπει να είναι δίκαιη και διαρκής», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν και ο Μερτς επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για σταθερό σχέδιο, ενώ ο Γερμανός Καγκελάριος χαρακτήρισε τη στιγμή «αποφασιστική για όλους μας». Ο Ζελένσκι επισήμανε την ανάγκη εύθραυστης ισορροπίας που πρέπει να κρατήσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις για να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους για το προτεινόμενο σχέδιο των ΗΠΑ. «Υπάρχουν θέματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, θέματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη, γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις», σημείωσε.

Στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα αργά την Κυριακή χαρακτήρισε την εβδομάδα «νέα διπλωματική εβδομάδα», τονίζοντας ως προτεραιότητες τα θέματα ασφάλειας, τη στήριξη της ανθεκτικότητας και τα πακέτα υποστήριξης για την άμυνα, ιδιαίτερα για την αεράμυνα και τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Η Ουκρανία περνά ένα από τα πιο δύσκολα στάδια του πολέμου σχεδόν τεσσάρων ετών, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν αργά στην ανατολική χώρα και οι πόλεις αντιμετωπίζουν πολύωρες διακοπές ρεύματος λόγω εντατικοποιημένων επιθέσεων στη ενεργειακή υποδομή.

Η ομάδα διαπραγμάτευσης των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσίασε την αναθεωρημένη πρόταση στη Μόσχα την προηγούμενη εβδομάδα και πραγματοποίησε περαιτέρω διαβουλεύσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι, χωρίς όμως να υπάρξει αποτέλεσμα.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συζητήσεις «κατατοπιστικές αλλά δύσκολες», ενώ ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «απογοητευμένος» από τον Ουκρανό πρόεδρο, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε διαβάσει το τελευταίο προτεινόμενο σχέδιο ειρήνης. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ανέφερε ότι θα ενημερώσει τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και θα παραλάβει όλα τα σχετικά έγγραφα για το σχέδιο ειρήνης.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο επίτευξης συμφωνίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι είτε η Ουκρανία είτε η Ρωσία είναι έτοιμες να υπογράψουν το πλαίσιο συμφωνίας που έχει καταρτίσει η ομάδα διαπραγματεύσεων του Τραμπ.