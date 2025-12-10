Τραγωδία στο Μαρόκο: Κατάρρευση δύο κτιρίων με τουλάχιστον 19 νεκρούς

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με την πολιτική προστασία να καταφέρνει νωρίτερα να ανασύρει ζωντανό ένα παιδί από τα ερείπια, ενώ οι προσπάθειες για εντοπισμό τυχόν επιζώντων παραμένουν εντατικές. Στην απομάκρυνση των συντριμμιών συμμετέχουν και κάτοικοι της περιοχής, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια.
Το δυστύχημα θυμίζει την τραγωδία της συνοικίας Al Hassani τον Μάιο, όταν η κατάρρευση ενός κτιρίου είχε προκαλέσει τον θάνατο δέκα ανθρώπων και τον τραυματισμό έξι ακόμη. Το γεγονός είχε οδηγήσει σε έντονες εκκλήσεις για υποχρεωτικές επισκευές και εκκενώσεις των κτιρίων που διατρέχουν κίνδυνο κατάρρευσης.
Οι αρχές αναμένουν νεότερα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων και την κατάσταση των αγνοούμενων, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε κατάσταση σοκ, ζητώντας ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για τα υπόλοιπα επικίνδυνα κτίρια στην πόλη.
المغرب ??
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إهتزت مدينة فاس الثلاثاء على واقع فاجعة انهيار عمارتين سكنيتين بحي المسيرة في مقاطعة زواغة وهو الحادث الذي خلف تسجيل 9 وفيات و 15 جريحا كحصيلة أولية⁉️ pic.twitter.com/5ClvU9HLHu— سحاب | sahab (@sahabnews1) December 10, 2025