Παραλύει η Πορτογαλία: Γενική απεργία για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια

Γενική απεργία διεξάγεται σήμερα στην Πορτογαλία – η πρώτη εδώ και 12 χρόνια – σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας που προωθεί η κυβέρνηση.

Με το ξεκίνημα της ημέρας, ένας από τους κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της Λισαβόνας ήταν σχεδόν άδειος, ενώ οι πίνακες ενημέρωναν για την ακύρωση της πλειονότητας των δρομολογίων, όπως κατέγραψε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παρότι τρένα και πορθμεία στον Τάγο λειτουργούν στο απολύτως αναγκαίο ελάχιστο, οι σταθμοί του μετρό της πρωτεύουσας παραμένουν κλειστοί.

Σύμφωνα με στοιχεία της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας, της CGTP, έχουν σταματήσει πολλές υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, καθώς και αρκετές νοσοκομειακές μονάδες που εξυπηρετούν μη επείγοντα περιστατικά.

Πρόκειται για την πιο εκτεταμένη απεργιακή κινητοποίηση από το 2013, όταν η χώρα βρισκόταν υπό την επιτήρηση της ΕΕ και του ΔΝΤ και υποχρεωνόταν σε σκληρή δημοσιονομική λιτότητα, η οποία συνοδεύτηκε από την τελευταία μεγάλη αναθεώρηση των εργασιακών σχέσεων.

Ο στόχος της σημερινής κυβέρνησης, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο υπερασπιζόμενος την προωθούμενη μεταρρύθμιση με τα πάνω από εκατό μέτρα, είναι «να δοθεί ώθηση στην οικονομία ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να αυξηθούν οι μισθοί».

«Κανονικοποίηση της επισφάλειας», καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Η κυβέρνηση επιδιώκει μεταξύ άλλων την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, να επιτρέψει την πρόσληψη υπεργολάβων μετά από απολύσεις, καθώς και να αυξήσει την ελάχιστη υπηρεσία ασφαλείας σε περιόδους απεργίας. Άλλα αμφιλεγόμενα μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό του ευέλικτου ωραρίου για μητέρες που θηλάζουν στα δύο χρόνια.

Για την CGTP, που οργανώνει περίπου είκοσι διαδηλώσεις ανά τη χώρα, οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν «μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στον κόσμο της εργασίας», όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας Τιάγκο Ολιβέιρα, καταγγέλλοντας τη στόχευση να «κανονικοποιηθεί η επισφάλεια», να «απορρυθμιστούν τα ωράρια εργασίας» και να «διευκολυνθούν οι απολύσεις».

Η απεργία, η οποία κηρύχθηκε από κοινού με τη μετριοπαθέστερη συνομοσπονδία UGT, αναμένεται – όπως σημείωσε ο Ολιβέιρα – να έχει «πιο εμφανή» αντίκτυπο στις μεταφορές και στις δημόσιες υπηρεσίες, από τα σχολεία μέχρι τα νοσοκομεία, τα δικαστήρια και τις φορολογικές αρχές.

Πολλά συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα συμμετέχουν επίσης, ενώ σημαντικές αναμένεται να είναι και οι επιπτώσεις στις αερομεταφορές. Η TAP Air Portugal προβλέπει να εκτελέσει μόλις το ένα τρίτο από τις περίπου 250 πτήσεις της.

Προσπάθεια «να διορθωθεί η ανισορροπία», υποστηρίζει η κυβέρνηση

«Θα έχουμε αναμφίβολα μια μεγάλη γενική απεργία», δήλωσε ο επικεφαλής της CGTP, εκτιμώντας ότι η κινητοποίηση έχει ήδη «πετύχει», καθώς έστρεψε την προσοχή της κοινής γνώμης στη μεταρρύθμιση εν μέσω της προεκλογικής περιόδου για τις προεδρικές εκλογές του 2026.

Σε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες, το 61% των πολιτών δήλωσε ότι στηρίζει την απεργία.

Ο πρόεδρος της μεγαλύτερης εργοδοτικής συνομοσπονδίας, Αρμίντο Μοντέιρο, από την πλευρά του επέκρινε τη «ριζοσπαστική στάση» των συνδικάτων και χαρακτήρισε την απεργία «πρόωρη».

Το κυβερνητικό σχέδιο αποτελεί «μια βάση για διάλογο» που, όπως ανέφερε, έρχεται «να διορθώσει μια ανισορροπία» που δημιουργήθηκε μετά τις αλλαγές του 2023 από την προηγούμενη αριστερή κυβέρνηση, οι οποίες ήταν πιο ευνοϊκές για τους εργαζομένους.

Αν και η σημερινή κυβέρνηση δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αναμένεται ότι θα κατορθώσει να περάσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις με τη στήριξη των φιλελευθέρων και κυρίως της ακροδεξιάς, που πλέον αποτελεί τη δεύτερη πολιτική δύναμη.

Με δεδομένο ότι η Πορτογαλία καταγράφει ανάπτυξη περίπου 2% και ιστορικά χαμηλή ανεργία κοντά στο 6%, ο Μοντενέγκρο υποστήριξε πως η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την ευνοϊκή συγκυρία για να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση.

«Η κυβέρνηση σέβεται το δικαίωμα στην απεργία, είναι μια κυβέρνηση που επιδιώκει τον διάλογο… Αλλά είναι [και] μια κυβέρνηση με μεταρρυθμιστική διάθεση και δεν θα πάψει να είναι μεταρρυθμιστική», δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός.

Από την άλλη, πολλοί από τους εργαζομένους, οι οποίοι πήγαν κανονικά στη δουλειά τους σήμερα, είπαν, μιλώντας στα Μέσα, πως δεν είχαν πραγματική επιλογή.

«Δεν έχω μόνιμο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να απεργήσω», ανέφερε στο Ρόιτερς ο 32χρονος Ζοάο Σίλβα, υπάλληλος σε χαρτοπωλείο. «Θέλουν να απολύσουν μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους για να προσλάβουν νεότερους, προφανώς με χαμηλότερους μισθούς… Γιατί πρέπει (οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία) να είναι πάντα προς όφελος των επιχειρηματικών κερδών;» διερωτήθηκε.