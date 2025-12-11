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Προειδοποίηση - σοκ Ρούτε: Η Ρωσία μπορεί να χτυπήσει το ΝΑΤΟ - Προετοιμαστείτε για πόλεμο
Ειδήσεις
15:53 - 11 Δεκ 2025

Προειδοποίηση - σοκ Ρούτε: Η Ρωσία μπορεί να χτυπήσει το ΝΑΤΟ - Προετοιμαστείτε για πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
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Με ένα από τα πιο δραματικά μηνύματα της θητείας του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε απηύθυνε την Πέμπτη (11/12) από το Βερολίνο μια αυστηρή προειδοποίηση προς τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «άμεση και υπαρξιακή απειλή» από τη Ρωσία.

Μιλώντας σε έντονο ύφος, ο Ρούτε τόνισε ότι αρκετές χώρες της Συμμαχίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με αδράνεια το ενδεχόμενο κλιμάκωσης από τη Μόσχα. «Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Φοβάμαι πως πολλοί δεν αντιλαμβάνονται πόσο επείγουσα είναι η κατάσταση. Και ακόμα περισσότεροι πιστεύουν πως ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Χρειαζόμαστε δράση τώρα».

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ κάλεσε τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά και να ενισχύσουν άμεσα την παραγωγή στρατιωτικού υλικού, επισημαίνοντας ότι μόνο μια ισχυρή και προετοιμασμένη Συμμαχία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά.

Προειδοποίηση με ορίζοντα πενταετίας

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τις εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ, η Ρωσία ενδέχεται να αποκτήσει ικανότητες για άμεση στρατιωτική πρόκληση προς τη Συμμαχία σε διάστημα πέντε ετών. Ο Ρούτε ξεκαθάρισε ότι, έπειτα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι προθέσεις της Μόσχας δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού.

«Η Ρωσία επανέφερε τον πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η σύγκρουση βρίσκεται ήδη στις πόρτες μας και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι», σημείωσε ο Ρούτε, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αντιμετωπίζει τις εξελίξεις ως κάτι μακρινό.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί μια σύγκρουση μεγάλης κλίμακας, «αντίστοιχης με εκείνες που έζησαν οι προηγούμενες γενιές στην ήπειρό μας», είναι η ταχεία κινητοποίηση των χωρών της Συμμαχίας.

«Η αποτροπή απαιτεί δύναμη, αποφασιστικότητα και ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν έχουμε περιθώριο καθυστερήσεων», κατέληξε.

Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη;

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2025 - 17:59
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