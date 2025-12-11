Μαύρη Θάλασσα: Κατάρρευση 42% στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου μετά τα ουκρανικά πλήγματα

Σημαντική κάμψη παρουσιάζουν οι ρωσικές θαλάσσιες εξαγωγές πετρελαίου από τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς τα συνεχή πλήγματα της Ουκρανίας σε πετρελαϊκές υποδομές και πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» έχουν διαταράξει σοβαρά τις ροές, σύμφωνα με νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

Όπως μεταδίδει το Reuters, η υποχώρηση των εξαγωγών από τα βασικά ρωσικά λιμάνια της περιοχής δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης καθοδικής τάσης. Οι συνολικές ρωσικές εξαγωγές αργού και πετρελαϊκών προϊόντων μειώθηκαν τον Νοέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι κυρώσεις και η περιορισμένη διάθεση των αγοραστών να προμηθευτούν ρωσικό πετρέλαιο έχουν εντείνει την πίεση στη Μόσχα. Οι τιμές για το ρωσικό αργό έχουν υποχωρήσει, ενώ τα έσοδα τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στα 11 δισ. δολάρια – 3,6 δισ. λιγότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της IEA.

Σημαντικές επιπτώσεις για Ινδία και Τουρκία

Η IEA, που εκπροσωπεί 32 κυρίως βιομηχανικά κράτη και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αγοραστές ενέργειας παγκοσμίως, επισημαίνει ότι η πτώση των θαλάσσιων ροών από τη Μαύρη Θάλασσα έχει πλήξει κυρίως την Ινδία και την Τουρκία , δύο από τους μεγαλύτερους αποδέκτες ρωσικού πετρελαίου τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εξαγωγές μέσω της Μαύρης Θάλασσας συρρικνώθηκαν κατά 42% τον Νοέμβριο. Η IEA αποδίδει τη δραματική πτώση στα επανειλημμένα ουκρανικά χτυπήματα σε πλοία και υποδομές του «σκιώδους στόλου», δηλαδή του δικτύου πλοίων που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς η Ουκρανία φαίνεται να ενισχύει την εκστρατεία της για τη διατάραξη των ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών,μια στρατηγική που έχει στόχο την αποδόμηση ενός από τους βασικότερους πυλώνες χρηματοδότησης του ρωσικού κράτους.