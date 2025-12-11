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Πιερρακάκης εναντίον Φαν Πέτεγκεμ για την προεδρία του Eurogroup - Σήμερα η ψηφοφορία
Οικονομία
08:40 - 11 Δεκ 2025

Πιερρακάκης εναντίον Φαν Πέτεγκεμ για την προεδρία του Eurogroup - Σήμερα η ψηφοφορία

Reporter.gr Newsroom
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Στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, oι 20 υπουργοί της ευρωζώνης θα επιλέξουν τον άνθρωπο που θα ηγηθεί του Eurogroup για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Μετά την παραίτηση του Ιρλανδού, Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος αποχώρησε για να αναλάβει ανώτερο ρόλο στην Παγκόσμια Τράπεζα, χρέη προέδρου εκτελεί προσωρινά, ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βέλγος ομόλογός του, Βίνσεντ βαν Πετεγκέμ, διεκδικούν τη θέση.

Ο πρόεδρος του Eurogroup εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των μελών του (11 ψήφοι), για θητεία δυόμισι ετών.

Η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 16:00 και μέχρι αργά το απόγευμα θα γνωρίζουμε τον νέο πρόεδρο, ο οποίος από την επόμενη ημέρα αρχίζει και ασκεί επίσημα τα καθήκοντά του.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου προέδρου του Eurogroup φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο ενός θεσμού που κάποτε ταυτίστηκε με τις πιο σκοτεινές σελίδες της οικονομικής της κρίσης. Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Βέλγο ομόλογό του, Βινσέντ φαν Πετεγκέμ, για την ηγεσία της ομάδας των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, μιας ομάδας, οι συνεδριάσεις της οποίας πριν από περισσότερο από μια δεκαετία είχαν μετατραπεί σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το μέλλον της χώρας στο κοινό νόμισμα.

Δύο εβδομάδες παρασκηνιακών διαβουλεύσεων

Οι δύο υποψήφιοι εντατικοποίησαν τις επαφές τους τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά την ανακοίνωση ότι αποτελούν τους μοναδικούς διεκδικητές για τη διαδοχή του Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος αποχώρησε απροσδόκητα από τη θέση. Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει την καθοδήγηση των μηνιαίων συνεδριάσεων και θα εκπροσωπεί την ευρωζώνη διεθνώς, σε μια περίοδο αυξημένων γεωοικονομικών προκλήσεων.

Παρά τις κινήσεις και των δύο σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο. Πολλές κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμη ανοίξει τα χαρτιά τους. Ωστόσο, το αφήγημα της «ελληνικής επιστροφής» μετά από χρόνια αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής, αποτελεί ένα ισχυρό στοιχείο υπέρ της ελληνικής υποψηφιότητας — κάτι που ο αντίπαλός του δεν μπορεί εύκολα να αντιπαραθέσει.

Σύμφωνα με τους FT, ο Έλληνας υπουργός διεκδικεί την ηγεσία του Eurogroup— του οργάνου που είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ — σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την εποχή που θεωρούνταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρωζώνης. Η εκλογή του νέου προέδρου, ο οποίος θα έχει θητεία δυόμισι ετών, θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου και απαιτεί απλή πλειοψηφία από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης. Αντίπαλος του Πιερρακάκη είναι ο Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ, αναπληρωτής πρωθυπουργός του Βελγίου και συντηρητικός πολιτικός με σημαντικά μεγαλύτερη εμπειρία στο Eurogroup.

Οι FT επισημαίνουν ότι ο Πιερρακάκης στηρίζει την υποψηφιότητά του στην αφήγηση της ελληνικής ανάκαμψης αλλά και στη δική του εικόνα ως τεχνολογικά καταρτισμένου μεταρρυθμιστή. Ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθοδήγησε μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση του παραδοσιακά γραφειοκρατικού Δημοσίου, εισάγοντας ψηφιακές υπηρεσίες στη θέση των ουρών και των χειρόγραφων διαδικασιών. Δηλώνει ότι θέλει να μεταφέρει αυτή τη δυναμική στις Βρυξέλλες, τονίζοντας πως «ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η τεχνολογική επιτάχυνση και η γεωπολιτική αστάθεια επιβάλλουν μια πιο συνεκτική και στρατηγικά ευθυγραμμισμένη ευρωζώνη». Η πρόκληση, όπως λέει, «δεν είναι να παράγουμε περισσότερη ανάλυση».

Στην πρότασή του δίνει έμφαση στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις: στην ενίσχυση των διασυνοριακών επενδύσεων, στη θωράκιση της ενιαίας αγοράς και στη διασφάλιση ότι το ψηφιακό ευρώ θα στηρίζει «τη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης». Θέλει επίσης να υπενθυμίσει στους ομολόγους του την πρόοδο της Ελλάδας. Μετά τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η ανεργία μειώνεται και το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2030. «Αυτή η πορεία αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν στρατηγική, πειθαρχία και υλοποίηση συνδυάζονται», σημειώνει — μια προσέγγιση που υπόσχεται να μεταφέρει και στην προεδρία του Eurogroup, αν εκλεγεί.

Τόσο ο Πιερρακάκης όσο και ο Βαν Πετέγκεμ ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο διαθέτει εννέα έδρες στο Eurogroup. Ο νικητής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη υπουργών Οικονομικών από άλλες πολιτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων χωρών όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Η επιλογή του νέου προέδρου θα επηρεάσει και άλλες κρίσιμες θέσεις οικονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη, καθώς μέχρι το 2027 αναμένεται να ανανεωθούν τέσσερις από τις έξι κορυφαίες θέσεις στην ΕΚΤ.

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