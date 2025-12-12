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Κίνα: Αντέχει το εξωτερικό εμπόριο με αύξηση 3,6% στο ενδεκάμηνο
Ειδήσεις
10:08 - 12 Δεκ 2025

Κίνα: Αντέχει το εξωτερικό εμπόριο με αύξηση 3,6% στο ενδεκάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε στις 11 Δεκεμβρίου ότι το εξωτερικό εμπόριο της χώρας συνεχίζει να παρουσιάζει σταθερή άνοδο και δυναμική μέσα στη φετινή χρονιά, παρά τις δυσκολίες του διεθνούς περιβάλλοντος.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου, η συνολική αξία των κινεζικών εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών έφτασε τα 41,21 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 4,98 τρισεκατομμύρια ευρώ), καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,6%.

«Το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και να προσφέρει σταθερό στήριγμα στην παγκόσμια οικονομική και εμπορική ανάπτυξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Χε Γιαντόνγκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το υπουργείο θα συνεργαστεί με τις τοπικές κυβερνήσεις και με άλλα αρμόδια υπουργεία για την εφαρμογή μέτρων που θα σταθεροποιήσουν το εμπόριο, καθώς και για την ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις, διευκολύνοντάς τες να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες σε αναδυόμενες αγορές.

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