Ρωσία: Στάσιμη η οικονομία αλλά ικανή να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο για χρόνια

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διαθέτει αρκετά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία για χρόνια ακόμη, παρά την αυξανόμενη οικονομική πίεση, δήλωσε την Παρασκευή (12/12) ο πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας.

«Η ρωσική οικονομία βρίσκεται κοντά στη στασιμότητα», δήλωσε ο Σεργκέι Αλεξασένκο, πρώην αναπληρωτής διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, σε εκπομπή του CNBC.

Ο Αλεξασένκο είπε πως «η διάθεση δεν είναι καλή», με τη ρωσική κεντρική τράπεζα να προβλέπει ανάπτυξη μόλις 0,9% για την οικονομία φέτος, σε σύγκριση με 4,3% πέρυσι.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «το ποτήρι είναι μισογεμάτο», καθώς η κεντρική τράπεζα μειώνει σταδιακά τον πληθωρισμό και διάφοροι κλάδοι της οικονομίας κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο Πούτιν έχει αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αλεξασένκο απάντησε: «Δυστυχώς, ναι».

«Παρά όλες τις φήμες, παρά το αυξανόμενο έλλειμμα προϋπολογισμού, παρά τον αυξανόμενο δανεισμό από τον υπουργό Οικονομικών, έχει αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο», δήλωσε στο CNBC.

«Είμαι αρκετά βέβαιος ότι μπορεί να χρηματοδοτεί τον πόλεμο για άλλα δύο, τρία χρόνια, τουλάχιστον. Ίσως και περισσότερο», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ξεκίνησε στις αρχές του 2022, με τα ρωσικά στρατεύματα να διανύουν τώρα τον τέταρτο χειμώνα της σύγκρουσης.

Ο Ρούτε προειδοποιεί για πιθανή κλιμάκωση

Τα σχόλια του Αλεξασένκο ήρθαν αφότου ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε έντονα τους συμμάχους ότι διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο επίθεσης από τη Μόσχα.

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας και ήδη βρισκόμαστε σε κίνδυνο», είπε σε ομιλία του στη Γερμανία την Πέμπτη. «Οι άμυνες του ΝΑΤΟ μπορούν να αντέξουν προς το παρόν, αλλά με την οικονομία της αφιερωμένη στον πόλεμο, η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ εναντίον του ΝΑΤΟ μέσα σε πέντε χρόνια.»

Η κεντρική τράπεζα μηνύει για παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Παρά τις διεθνείς προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος, ο Πούτιν έχει δείξει ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι να επιτύχει τους στόχους της Ρωσίας. Την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα καταλάβει «διά της βίας» μία κρίσιμη περιοχή της Ουκρανίας αν τα ουκρανικά στρατεύματα δεν αποσυρθούν οικειοθελώς.

Σε μια προσπάθεια αύξησης της οικονομικής πίεσης στο Κρεμλίνο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν προτάσεις για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς υποστήριξη της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας — μια κίνηση που Ρώσοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως έμμεση δικαιολόγηση πολέμου.

Την Παρασκευή, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι μηνύει τον βελγικό οίκο εκκαθάρισης Euroclear σε δικαστήριο της Μόσχας «για ανάκτηση ζημιών που προκλήθηκαν στην Τράπεζα της Ρωσίας».

«Οι ενέργειες του αποθετηρίου Euroclear προκάλεσαν ζημίες στην Τράπεζα της Ρωσίας λόγω της αδυναμίας διαχείρισης μετρητών και τίτλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με μετάφραση της Google. Επίσης ανέφερε ότι η αγωγή σχετίζεται «με μηχανισμούς άμεσης ή έμμεσης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας χωρίς τη συγκατάθεσή της, τα οποία εξετάζονται επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η Euroclear αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η βελγική κυβέρνηση δεν είχε απαντήσει σε αίτημα σχολιασμού όταν το άρθρο δημοσιοποιήθηκε.

Ο Τραμπ «απογοητευμένος» καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μένουν στάσιμες

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της προσπαθούν επίσης να κρατήσουν στο πλευρό τους τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ — του οποίου η κυβέρνηση επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα και το Κίεβο.

Ενώ η Ρωσία διαφημίζει δημόσια την «ευθυγράμμισή» της με την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ επιτίθεται στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Την Τετάρτη, είπε ότι δεν θέλει να «χάνει χρόνο» συζητώντας το ειρηνευτικό σχέδιο με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, σύμφωνα με το NBC News, προσθέτοντας ότι ήδη αντάλλαξε «πολύ σκληρά λόγια» με αξιωματούχους της περιοχής.

«Μερικές φορές πρέπει να αφήνεις τους ανθρώπους να τα βρουν μεταξύ τους, και μερικές φορές όχι», είπε.

Το σχέδιο για την Ουκρανία

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ισχυρίστηκε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είχε διαβάσει το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, ενώ η Ρωσία ήταν «εντάξει με αυτό».

Το σχέδιο, που αρχικά συντάχθηκε από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας, έχει τροποποιηθεί από την αρχική 28-σημεία εκδοχή του, η οποία φέρεται να προέβλεπε ότι η Ουκρανία θα παραχωρούσε εδάφη στην περιοχή του Ντονμπάς και θα μείωνε σημαντικά το στρατιωτικό της μέγεθος. Ωστόσο, η παραχώρηση ουκρανικών εδαφών και οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο παραμένουν αγκάθια στο ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχθεί πριν τα Χριστούγεννα.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ενεργές στη διαδικασία ειρήνευσης. Αλλά η γραμματέας Τύπου Καρολάιν Λεάβιττ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ είναι «εξαιρετικά απογοητευμένος και από τις δύο πλευρές του πολέμου» και «κουρασμένος από συναντήσεις απλώς για να γίνονται συναντήσεις».

Ο Τραμπ μίλησε με τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας σε τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη, και η Λεάβιττ είπε ότι ο πρόεδρος είναι «ενήμερος» για μια νέα πρόταση που έστειλε ο Ζελένσκι της Ουκρανίας.

«Δεν θέλει άλλη συζήτηση, θέλει δράση. Θέλει αυτός ο πόλεμος να τελειώσει», είπε η Λεάβιττ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. «Η κυβέρνηση έχει αφιερώσει πάνω από 30 ώρες, μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, σε συναντήσεις με Ρώσους, Ουκρανούς και Ευρωπαίους.»

«Εάν θεωρήσουμε ότι αυτές οι συναντήσεις αξίζουν τον χρόνο κάποιου από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο, τότε θα στείλουμε έναν εκπρόσωπο», πρόσθεσε.