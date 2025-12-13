ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί δημοσιοποίησαν νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν που αναζωπυρώνουν την πίεση στον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έδωσαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή (12/12) 19 νέες φωτογραφίες από την περιουσία του εκλιπόντος, καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων και εικόνες του νυν προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την εκτενή δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τον διαβόητο χρηματιστή.

Ο Τραμπ εμφανίζεται σε τρεις από τις φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, οι οποίοι δήλωσαν ότι εξετάζουν περισσότερες από 95.000 εικόνες που παραδόθηκαν από την περιουσία του Έπσταϊν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, ο Τραμπ φαίνεται να χαμογελά περιτριγυρισμένος από αρκετές γυναίκες — τα πρόσωπα των οποίων έχουν καλυφθεί. Μία δεύτερη εικόνα τον δείχνει να στέκεται δίπλα στον Έπσταϊν, ενώ σε μία τρίτη, λιγότερο καθαρή φωτογραφία, εμφανίζεται καθισμένος δίπλα σε μία άλλη γυναίκα, επίσης με καλυμμένο πρόσωπο, με τη κόκκινη γραβάτα του χαλαρωμένη. Δεν είναι σαφές πότε ή πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες.

«Όλοι γνώριζαν αυτόν τον άνθρωπο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή. «Ήταν παντού στο Παλμ Μπιτς. Έχει φωτογραφίες με τους πάντες. Δηλαδή, σχεδόν — υπάρχουν εκατοντάδες και εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν φωτογραφίες μαζί του. Αυτό δεν είναι κάτι σπουδαίο».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «έχει κάνει περισσότερα για τα θύματα του Έπσταϊν απ’ ό,τι οι Δημοκρατικοί ποτέ».

«Ήρθε η ώρα τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν να αναπαράγουν τα σημεία συζήτησης των Δημοκρατικών και να αρχίσουν να ρωτούν τους Δημοκρατικούς γιατί ήθελαν να συναναστρέφονται τον Έπσταϊν μετά την καταδίκη του», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ και οι συνωμοσιολογίες για τον Επστάιν

Το σκάνδαλο Έπσταϊν αποτελεί εδώ και μήνες πολιτικό πονοκέφαλο για τον Τραμπ, εν μέρει επειδή ο ίδιος ενίσχυσε θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την υπόθεση προς τους υποστηρικτές του. Πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ πιστεύουν ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του συγκάλυψαν τις σχέσεις του Έπσταϊν με ισχυρά πρόσωπα και απέκρυψαν στοιχεία γύρω από τον θάνατό του, ο οποίος κρίθηκε αυτοκτονία σε φυλακή του Μανχάταν το 2019.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι δεν βρήκε στοιχεία που να δικαιολογούν έρευνα σε βάρος τρίτων προσώπων στην υπόθεση Έπσταϊν και ότι δεν εντόπισε καμία «λίστα πελατών», ούτε αποδείξεις εμπλοκής άλλων σε σεξουαλική διακίνηση ή ότι ο Έπσταϊν εκβίαζε οποιονδήποτε.

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos αυτής της εβδομάδας έδειξε ότι μόλις οι μισοί Ρεπουμπλικανοί εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε την υπόθεση Έπσταϊν, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το συνολικό 85% της αποδοχής του εντός του κόμματός του.

Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν ήταν φίλοι κατά τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όμως ο Τραμπ υποστηρίζει ότι διέκοψε τις σχέσεις τους πριν ο Έπσταϊν δηλώσει ένοχος για κατηγορίες που αφορούσαν πορνεία.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι γνώριζε οτιδήποτε για την κακοποίηση και τη σεξουαλική διακίνηση ανήλικων κοριτσιών από τον Έπσταϊν.

Και άλλοι ισχυροί άνδρες στις φωτογραφίες

Στο νέο σύνολο εικόνων εμφανίζονται επίσης ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ Στιβ Μπάνον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμερς, καθώς και σεξουαλικά αντικείμενα και ένα προφυλακτικό αξίας 4,50 δολαρίων με το πρόσωπο του Τραμπ και τη φράση με κεφαλαία γράμματα «I’M HUUUGE!».

Εκπρόσωπος της επιτροπής, της οποίας ηγείται ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Τζέιμς Κόμερ από το Κεντάκι, δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί πολιτικοποιούν την έρευνα «επιλέγοντας φωτογραφίες κατά το δοκούν και κάνοντας στοχευμένες αποκρύψεις για να δημιουργήσουν ένα ψευδές αφήγημα γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ».

Οι Δημοκρατικοί ανέφεραν ότι οι δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες περιλαμβάνουν «εικόνες πλούσιων και ισχυρών ανδρών που περνούσαν χρόνο με τον Τζέφρι Έπσταϊν» καθώς και «φωτογραφίες γυναικών και ακινήτων του Έπσταϊν», προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αποκαλύψεις τις επόμενες ημέρες.

«Αυτές οι ανησυχητικές φωτογραφίες εγείρουν ακόμη περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τον Έπσταϊν και τις σχέσεις του με μερικούς από τους πιο ισχυρούς άνδρες στον κόσμο», δήλωσε ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία από την Καλιφόρνια, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας. «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να μάθει ο αμερικανικός λαός την αλήθεια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δώσει στη δημοσιότητα όλους τους φακέλους, ΤΩΡΑ».

Οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου δήλωσαν ότι απέκρυψαν τα πρόσωπα των γυναικών για την προστασία της ταυτότητας των θυμάτων του Έπσταϊν.

Η επιτροπή συνεχίζει να συγκεντρώνει και να δημοσιοποιεί έγγραφα, την ώρα που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα μη απόρρητους φακέλους της ομοσπονδιακής έρευνας για τον Έπσταϊν στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Ο Τραμπ υπέγραψε σε νόμο τον περασμένο μήνα ένα συντριπτικά διακομματικό νομοσχέδιο, με πρωτοβουλία του Δημοκρατικού βουλευτή Ρο Κάνα από την Καλιφόρνια και του Ρεπουμπλικανού Τόμας Μάσι από το Κεντάκι, το οποίο υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τους φακέλους Έπσταϊν εντός 30 ημερών. Η 19η Δεκεμβρίου σηματοδοτεί τη λήξη αυτής της προθεσμίας.