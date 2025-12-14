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Η Νομπελίστρια Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο υμνεί τον Τραμπ ως «πρωταθλητή ελευθερίας»
Ειδήσεις
21:54 - 14 Δεκ 2025

Η Νομπελίστρια Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο υμνεί τον Τραμπ ως «πρωταθλητή ελευθερίας»

Reporter.gr Newsroom
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Η Νομπελίστρια Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στον σκληρό χειρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη χώρα της.

«Υποστηρίζω πλήρως τη στρατηγική του προέδρου Τραμπ και εμείς, ο λαός της Βενεζουέλας, του είμαστε βαθιά ευγνώμονες, όπως και στην κυβέρνησή του», δήλωσε στην εκπομπή Face the Nation του CBS. Χαρακτήρισε τον Τραμπ «πρωταθλητή της ελευθερίας» του δυτικού κόσμου.

Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει σημαντικά την πίεση προς τη Βενεζουέλα και την αυταρχική κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Μέχρι πρότινος, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονταν κυρίως στην καταδίωξη φερόμενων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών. Την Τετάρτη, ωστόσο, η αμερικανική ακτοφυλακή κατέσχεσε ένα πετρελαιοφόρο ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας. Ο αυταρχικός πρόεδρος της νοτιοαμερικανικής χώρας, Νικολάς Μαδούρο, κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στοχεύουν πρωτίστως στο πετρέλαιο και ότι επιδιώκουν να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος στο Καράκας.

Κλιμάκωση της σύγκρουσης

Ο Τραμπ δικαιολογεί τη χρήση στρατιωτικής ισχύος ως αναγκαίο μέσο στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος των ναρκωτικών και των «τρομοκρατών» που διακινούν ναρκωτικά και, όπως λέει, αποτελούν απειλή για τον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά την άποψη εμπειρογνωμόνων ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η κυβέρνηση Τραμπ παραβιάζει με αυτή τη στάση το διεθνές δίκαιο.

Σε ερώτηση αν θα υποστήριζε περαιτέρω αποκλεισμούς ή κατασχέσεις, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης απάντησε: «Θέλουμε να γίνουν όλα τα νόμιμα βήματα από τις διωκτικές αρχές», όχι μόνο από τις ΗΠΑ. Στη συνέντευξη, η οποία ηχογραφήθηκε την Παρασκευή στο Όσλο, δήλωσε επίσης: «Ο Μαδούρο ήταν εκείνος που κήρυξε πόλεμο στον λαό της Βενεζουέλας».

Όταν ρωτήθηκε αν θα χαιρέτιζε στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ, είπε: «Θα καλωσόριζα πάντα περισσότερη πίεση, ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ο χρόνος του έχει τελειώσει».

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι οι ημέρες του Μαδούρο στην προεδρία είναι μετρημένες. Τελευταία, άφησε και πάλι να εννοηθεί ότι επίκεινται σύντομα στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Η διαφυγή στο Όσλο

Η Ματσάδο διέφυγε πρόσφατα με θεαματικό τρόπο από τη Βενεζουέλα και μεταφέρθηκε στο Όσλο: φέρεται να εγκατέλειψε το κρησφύγετό της μεταμφιεσμένη με περούκα, να ταξίδεψε δέκα ώρες με αυτοκίνητο μέχρι την ακτή και στη συνέχεια να επιβιβάστηκε σε ένα ξύλινο σκάφος. Αυτό την μετέφερε σε άλλο πλοίο, το οποίο, εν μέσω έντονου κυματισμού, την οδήγησε επί 13 έως 14 ώρες σε μυστική τοποθεσία, απ’ όπου επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο με προορισμό το Όσλο. Η Ματσάδο δήλωσε αργότερα ότι η αμερικανική κυβέρνηση τη βοήθησε στη διαφυγή της.

Η Ματσάδο είχε περάσει στην παρανομία μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του αριστερού εθνικιστή προέδρου Νικολάς Μαδούρο τον Ιούλιο του 2024. Στην τελετή απονομής του Νόμπελ στο Όσλο έφτασε πολύ αργά· την εκπροσώπησε η κόρη της.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/12/2025 - 21:58
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