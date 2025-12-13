Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ προανήγγειλε χερσαίες επιθέσεις

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τη Βενεζουέλα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων.

«Έχουμε εξουδετερώσει το 96% των ναρκωτικών που διακινούνται μέσω θαλάσσης και πλέον ξεκινάμε και από την ξηρά, όπου η διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό είναι που θα γίνει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας άμεσα πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις και απειλές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, διέταξε την πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή της Καραϊβικής.

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