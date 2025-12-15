Αδιανόητη ανάρτηση Τραμπ: Επιτέθηκε στον δολοφονημένο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, επειδή ήταν πολιτικός του αντίπαλος!

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεπέρασε και τον εαυτό του, σχολιάζοντας τη δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του από τον γιο τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αντί να κάνει ένα τυπικό έστω συλλυπητήριο μήνυμα έκρινε σκόπιμο να χλευάσει τον νεκρό Ρομπ Ράινερ, αντιμετωπίζοντάς των ακόμα και μετά θάνατον ως πολιτικό του αντίπαλο.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ράινερ «είχε οδηγήσει ανθρώπους στην τρέλα» με την «εμμονή» του απέναντι στον ίδιο και πρόσθεσε ότι αυτή κορυφώθηκε καθώς «η διοίκηση Τραμπ ξεπέρασε κάθε στόχο και προσδοκία μεγαλοσύνης».

Αναλυτικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο Truth Social:

«Ενα πολύ θλιβερό γεγονός συνέβη χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ. Ο Ρομπ Ράινερ, ένας βασανισμένος και ταλαιπωρημένος, αλλά κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και κωμικός ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή, μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, όπως ανακοινώθηκε, ως αποτέλεσμα της οργής που προκάλεσε σε άλλους μέσω της τεράστιας, άκαμπτης και ανίατης εμμονής του με μια διανοητικά παραλυτική ασθένεια, γνωστή ως Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ, που μερικές φορές αποκαλείται TDS. Ήταν γνωστός για το ότι οδηγούσε τους ανθρώπους στην ΤΡΕΛΑ με την έξαλλη εμμονή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, με την προφανή του παράνοια να φτάνει σε νέα ύψη, καθώς η διοίκηση Τραμπ ξεπερνούσε όλους τους στόχους και τις προσδοκίες μεγαλοσύνης και με τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής να είναι προ των πυλών, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Είθε ο Ρομπ και η Μισέλ να αναπαυθούν εν ειρήνη!».