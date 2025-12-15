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Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά, σύνδεση της Αθήνας με το Dallas - Οι στόχοι για νέες αγορές
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19:00 - 15 Δεκ 2025

Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά, σύνδεση της Αθήνας με το Dallas - Οι στόχοι για νέες αγορές

Γιώργος Αλεξάκης
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Τη στρατηγική κατεύθυνση της χώρας για έναν ποιοτικό, βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό με άξονα το  "μέτρο και την ισορροπία" ανέδειξε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 7ου Συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός – Μια Εθνική Υπόθεση», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους ανάπτυξης σε αναδυόμενες αγορές, όπως η Ινδία, όπως και σε άλλες χώρες της Εγγύς Ανατολής, παράλληλα με τις ΗΠΑ.

Σε ευθεία συνέχεια της εκδήλωσης πριν λίγες μέρες στο Μουσείο της Ακρόπολης η Όλγα Κεφαλογιάννη περιέγραψε τη στρατηγική του υπουργείου που δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα και την ορθολογική ανάπτυξη των προορισμών.

«Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση και ισχυρός συντελεστής στο όραμά μας για μια Ελλάδα ανοιχτή και σύγχρονη», τόνισε η Υπουργός ενώ επισήμανε ότι αποτελεί συλλογική, εθνική επιτυχία, αποτέλεσμα της συνεργασίας κράτους, αυτοδιοίκησης, τοπικών κοινωνιών, ιδιωτικού τομέα και εργαζομένων του κλάδου.

«Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στους δέκα κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως και αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα και πιο αναγνωρίσιμα διεθνή τουριστικά brands», υπογράμμισε.

Η κα Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι η δυναμική αυτή δεν είναι συγκυριακή, αλλά είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, συντεταγμένης εθνικής στρατηγικής και συνετής διαχείρισης, όπως αποδείχθηκε και κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν το άνοιγμα του τουρισμού πραγματοποιήθηκε με σχέδιο και υψηλά μέτρα ασφαλείας.

Η Υπουργός έθεσε ως βασικό στόχο του Υπουργείου Τουρισμού στις επιλογές για το επόμενο διάστημα τη βιώσιμη, μακροπρόθεσμη και ποιοτική ανάπτυξη, με πολιτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον και διασφαλίζουν ότι τα οφέλη του τουρισμού επιστρέφουν δίκαια και ανταποδοτικά στις τοπικές κοινωνίες.

Αναφερόμενη στις επιδόσεις του 2024, η Υπουργός είπε ότι περισσότεροι από 40 εκατομμύρια ταξιδιώτες επισκέφθηκαν τη χώρα, με ταξιδιωτικές εισπράξεις που άγγιξαν τα 21,6 δισ. ευρώ ενώ καταγράφηκε και σημαντική ενίσχυση της ταξιδιωτικής κίνησης και των εισπράξεων κατά τους «πλάγιους» και χειμερινούς μήνες, επιβεβαιώνοντας τη διαμόρφωση της Ελλάδας σε προορισμό 12 μηνών.

Για το 2025, τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν συνέχιση της ανοδικής πορείας, με αύξηση 4% στις αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, ενώ την ίδια στιγμή οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με τη χώρα να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση της πρώτης κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό, που θα παρουσιαστεί το 2026, καθώς και στην ανάληψη του χαρτοφυλακίου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Έλληνα Επίτροπο κ. Απόστολο Τζιτζικώστα.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα επενδύει σε ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που αφήνει θετικό αποτύπωμα στον τόπο, σέβεται τον κάτοικο και βελτιώνει την καθημερινότητά του, επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και διεθνούς παρουσίας της χώρας.

Συνέντευξη της Υπουργού Τουρισμού στο πλαίσιο του συνεδρίου

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η Υπουργός Τουρισμού παραχώρησε συνέντευξη στον Εκδότη- Διευθυντή της Realnews και Πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ κ. Νίκο Χατζηνικολάου, όπου ανέπτυξε τις βασικές προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται ταχύτατα.

Η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στις κύριες προκλήσεις του παγκόσμιου τουρισμού στη νέα εποχή, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογική μετάβαση, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και η ψηφιοποίηση, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ανάδειξη της αυθεντικής ταυτότητας των προορισμών, η ενίσχυση των υποδομών και το άνοιγμα σε νέες αγορές αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.

Όπως τόνισε, το Υπουργείο Τουρισμού απαντά σε αυτές τις προκλήσεις με συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις για τη ψηφιακή μετάβαση του ελληνικού τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται έργα όπως η αναβάθμιση της εθνικής τουριστικής πύλης visitgreece.gr, η ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για τον ορεινό, θαλάσσιο και καταδυτικό τουρισμό, εφαρμογές για τον τουρισμό ευεξίας, καθώς και η πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής mAiGreece, που παρέχει άμεση, αξιόπιστη πληροφόρηση στους επισκέπτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, προβάλλονται και διαχειρίζονται οι τουριστικοί προορισμοί, ενισχύοντας την εμπειρία του επισκέπτη και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αξιοποιούνται με κανόνες, διαφάνεια και σαφή στρατηγική στόχευση.

Στη συνέντευξή της, η Υπουργός στάθηκε στη σημασία των επενδύσεων. Παρουσίασε για πρώτη φορά τη στρατηγική ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού, με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάπτυξη του glamping και άλλων μορφών τουρισμού.

Η Υπουργός τόνισε, επίσης, τη σημασία της προσέλκυσης επενδύσεων στον τουρισμό και την ανάπτυξη ειδικών τουριστικών προϊόντων, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει ενισχύσει την αδειοδότηση υποδομών, όπως τουριστικοί λιμένες, σύνθετα τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των αγορών, ανέφερε την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ασία, με έμφαση σε νέες αγορές όπως η Ινδία και η Ιαπωνία. Ειδικά για τις ΗΠΑ, πλέον υπάρχουν 103 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από τις Ανατολικές Πολιτείες προς την Αθήνα, ενώ για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί απευθείας πτήση από το Dallas.

Η Υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UN Tourism), επισημαίνοντας ότι η εκλογή της κας Shaikha Al Nowais ως πρώτης γυναίκας Γενικής Γραμματέως στην ιστορία του Οργανισμού αποτελεί ιστορική στιγμή για τον διεθνή τουρισμό και ισχυρό μήνυμα ανανέωσης, ισότητας και προόδου. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι με τη νέα ΓΓ συνδιαμορφώνουν πρόγραμμα κοινής συνεργασίας, με στόχο την σύζευξη τουρισμού και πολιτισμού.

Τέλος, επισήμανε τον ρόλο του πολιτιστικού τουρισμού ως εργαλείου για την ανάδειξη της αυθεντικότητας της εμπειρίας του επισκέπτη και την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα.

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