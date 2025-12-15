Capital Maritime: Η εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη αναλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου

Η Capital Maritime & Trading Corp., εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, αναλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου, λειτουργώντας ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η εταιρεία θα χρηματοδοτήσει και θα υλοποιήσει την αναβάθμιση των υποδομών του ιστορικού σταδίου, με στόχο να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου επιπέδου Diamond League, τηρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Η ανακαίνιση περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέου ταρτάν που θα πληροί όλα τα διεθνή στάνταρ για αγώνες Diamond League, καθώς και την αντικατάσταση του φωτισμού με νέους LED λαμπτήρες. Ο νέος φωτισμός θα αναδείξει την ομορφιά του Καλλιμάρμαρου και θα εξοικονομεί ενέργεια, προστατεύοντας το περιβάλλον, ενώ παράλληλα θα δημιουργεί έναν νυκτερινό φωτεινό περίπατο για όλους τους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, που θα αναδεικνύει την ιστορία της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Επιπλέον, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα χρηματοδοτήσει και τον φωτισμό της πρόσοψης του κτιρίου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με τη δημιουργία της διάσημης Ελευθερίας Ντεκώ, που είχε φωτίσει την Ακρόπολη.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι το Καλλιμάρμαρο είναι πολύ περισσότερα από ένα απλό στάδιο, αποτελώντας σύμβολο των διαχρονικών ελληνικών ιδεωδών όπως η ευγενής άμιλλα, το ευ αγωνίζεσθαι και η φιλία μεταξύ των λαών. Όπως εξήγησε, αυτές οι αξίες γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, αναβίωσαν με τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 και εξακολουθούν να εμπνέουν τον κόσμο. Ο ίδιος δήλωσε ότι στόχος είναι η διαρκής στήριξη και διατήρηση του μνημείου ζωντανού, ώστε να υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός δεν αποτελεί απλώς ένα γεγονός, αλλά συνέχεια αξιών, ιστορίας και έμπνευσης για τις επόμενες γενιές. Παράλληλα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε πρόσφατα και τη στήριξη του παγκόσμιου πρωταθλητή της πάλης, Γιώργου Κουγιουμτσίδη, μέσω της εταιρείας ALTER EGO Media.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, επισήμανε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού που στηρίζει με συνέπεια και γενναιοδωρία κάθε προσπάθεια που προάγει τις αξίες του. Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν πραγματικό λάτρη του Ολυμπιακού ιδεώδους και της αξίας του αθλητισμού, ο οποίος συνεχίζει να προσφέρει ουσιαστικά, τόσο μέσω της ανακαίνισης του Παναθηναϊκού Σταδίου, που θα μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες κλασικού αθλητισμού, όσο και μέσω της στήριξης αθλητών και δράσεων που του ζητούνται από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο κ. Κούβελος επισήμανε ότι πρόκειται για έναν χορηγό χωρίς χρονικό ή οικονομικό όριο, χωρίς ανταποδοτικά οφέλη, που αποδεικνύει έμπρακτα την αγάπη του για τον ελληνικό αθλητισμό και την Ολυμπιακή παιδεία, και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της ΕΟΕ για τη διαρκή και ανεκτίμητη προσφορά του.