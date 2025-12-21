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Φονική επίθεση σε ταβέρνα κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ: 9 νεκροί και 10 τραυματίες
Ειδήσεις
17:59 - 21 Δεκ 2025

Φονική επίθεση σε ταβέρνα κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ: 9 νεκροί και 10 τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, οπλισμένοι άνδρες άνοιξαν πυρ και σκότωσαν 9 ανθρώπους, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο απολογισμό, ενώ τραυμάτισαν άλλους 10, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Νότιας Αφρικής σήμερα (Κυριακή, 21/12). 

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε την νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, συνέβη γύρω στις 01:00 τοπική ώρα (ή ώρα Ελλάδος) σε μία ταβέρνα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη μέση του δρόμου στο Μπέκερσνταλ, μια περιοχή που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της οικονομικής πρωτεύουσας της Νότιας Αφρικής. Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

Αρχικά, οι αρχές ανέφεραν ότι 10 άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους, αλλά αργότερα διόρθωσαν τον αριθμό σε 9. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δράστες, που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, προσέγγισαν το σημείο με δύο οχήματα και άνοιξαν πυρ εναντίον των πελατών της ταβέρνας. Στη συνέχεια, συνέχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως ενώ τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τους δράστες.

{https://x.com/TheNewsTrending/status/2002598435669880915}

Η Μπρέντα Μουριντίλι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην επαρχία Γκάουτενγκ, όπου βρίσκονται το Γιοχάνεσμπουργκ και η Πρετόρια, ανέφερε ότι οι αρχές δεν διαθέτουν ακόμη λεπτομερή στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο Φρεντ Κεκάνα, ο οποίος μίλησε στο SABC, ένας εργαζόμενος οχήματος μεταφορών, ο οποίος περίμενε έξω από το μπαρ, σκοτώθηκε στην επίθεση.

Αυτό είναι το δεύτερο φονικό περιστατικό μέσα στον Δεκέμβριο, καθώς στις 6 Δεκεμβρίου, οπλισμένοι άνδρες είχαν επιτεθεί σε ένα εργατικό κατάλυμα στην Πρετόρια, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί 3 ετών, σε χώρο που επίσης φιλοξενούσε παράνομο μπαρ.

Η Νότια Αφρική, η πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένη χώρα της ηπείρου, πλήττεται από υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας και διαφθοράς, τα οποία ενισχύονται από οργανωμένα κυκλώματα. Τα περιστατικά με πυροβολισμούς είναι συχνά και συνήθως συνδέονται με τη βία συμμοριών και το αλκοόλ.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί πολίτες κατέχουν νόμιμα όπλα για προσωπική προστασία, ο αριθμός των παράνομων όπλων που κυκλοφορούν είναι πολύ μεγαλύτερος. Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, περίπου 63 άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους κάθε μέρα στη χώρα των 63 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/12/2025 - 16:58
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