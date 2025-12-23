«Συμμαχία του κακού» χαρακτηρίζει ο τουρκικός Τύπος τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου-Χριστοδουλίδη

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε στην Άγκυρα η συνάντηση των κκ. Μητσοτάκη, Νετανιάχου και Χριστοδουλίδη, τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «συμμαχία του κακού» και «συμμαχία κατά της Τουρκίας», αφήνοντας σαφείς αιχμές περί συσπείρωσης Ισραήλ – Ελλάδας και Κύπρου εναντίον της Άγκυρας.

«Το Ισραήλ ενθαρρύνει την Αθήνα να έχει ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα της Γάζας εις βάρος της Τουρκίας», σχολίασε σήμερα, Τρίτη (23/12), η Hurriyet Daily News, με την φιλοκυβερνητική Σαμπάχ να χαρακτηρίζει τη συνάντηση ως «τρίγωνο του κακού».

Τόσο η Σαμπάχ όσο και η Μιλιέτ αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου συναντήθηκε χθες στην Ιερουσαλήμ με τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον ηγέτη της «ελληνοκυπριακής διοίκησης», Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς έχει ενοχληθεί από την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Την ώρα που τουρκική αντιπροσωπεία επισκεπτόταν τη Δαμασκό, οι ηγέτες της Ελλάδας, της “Νότιας Κύπρου”(Κυπριακή Δημοκρατία) και του Ισραήλ είχαν συνάντηση στην Ιερουσαλήμ», γράφει, ακόμη, ο τουρκικός Τύπος αναφερόμενος στην αστάθεια που επικρατεί στη Συρία λόγω και της συνεργασίας των Κούρδων της Συρίας με το Ισραήλ.

«Η ελληνική εμπλοκή στη Γάζα φέρεται να ήταν ένα βασικό θέμα στις συζητήσεις μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Έλληνα ομολόγου του, Κυριάκου Μητσοτάκη», έγραψε ακόμη η Hurriyet, επικαλούμενη ισραηλινή διπλωματική πηγή, σύμφωνα με την οποία «τρεις Έλληνες αξιωματούχοι τοποθετήθηκαν σε ένα κέντρο παρακολούθησης κατάπαυσης του πυρός για τη Γάζα, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ».