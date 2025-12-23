Τουρκία: Αύξηση 27% στον κατώτατο μισθό από την 1η Ιανουαρίου 2026

Η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 27% από την 1η Ιανουαρίου 2026, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Βεντάτ Ισιχάν. Με την αύξηση αυτή, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στις 28.075 τουρκικές λίρες, ή περίπου 556 ευρώ.

«Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την αγοραστική δύναμη των πολιτών και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους. Δεν ακολουθούμε λαϊκίστικες προσεγγίσεις και ποτέ δεν λάβαμε σοβαρά υπόψη τις λαϊκιστικές προτάσεις της αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Ισιχάν.

Αντιδράσεις εκφράστηκαν από τον Εργκούν Αταλάι, πρόεδρο της Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), της κύριας συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας στην Τουρκία, ο οποίος χαρακτήρισε το ποσό «απαράδεκτο» και τόνισε ότι δεν ικανοποιεί τα αιτήματα των εργαζομένων.

Το 2024, περίπου 11,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Τουρκία λάμβαναν τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.