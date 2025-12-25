ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τράπεζα της Ιαπωνίας: Σε ετοιμότητα για αύξηση των επιτοκίων
Ειδήσεις
14:47 - 25 Δεκ 2025

Τράπεζα της Ιαπωνίας: Σε ετοιμότητα για αύξηση των επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υποκείμενος πληθωρισμός στην Ιαπωνία αυξάνεται σταδιακά και πλησιάζει σταθερά τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ), Καζούο Ουέντα, την Πέμπτη (25/12). Ο Ουέντα επανέλαβε ότι η κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη να συνεχίσει την αύξηση των επιτοκίων εφόσον απαιτηθεί.

Ο ίδιος τόνισε τα οφέλη από περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων, επισημαίνοντας ότι η προσαρμογή της νομισματικής στήριξης θα βοηθήσει τη χώρα να φτάσει ομαλά τον πληθωρισμό στο 2% και να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

«Δεδομένου ότι τα πραγματικά επιτόκια παραμένουν πολύ χαμηλά, η BOJ θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια σε συνάρτηση με την πορεία της οικονομίας και των τιμών», ανέφερε ο Ουέντα κατά την ομιλία του στο επιχειρηματικό λόμπι Keidanren στην Ιαπωνία, εάν επιβεβαιωθεί το βασικό σενάριο της τράπεζας.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την απόφαση της BOJ την προηγούμενη εβδομάδα να αυξήσει τα επιτόκια σε υψηλό 30 ετών, στο 0,75%, σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική κίνηση για την ομαλή απόσυρση της δεκαετούς πολιτικής μεγάλης νομισματικής στήριξης και σχεδόν μηδενικού κόστους δανεισμού.

Σύμφωνα με τον Ουέντα, η απόφαση της προηγούμενης εβδομάδας αντικατοπτρίζει την εκτίμηση της κεντρικής τράπεζας ότι οι οικονομικοί κίνδυνοι από τους δασμούς των ΗΠΑ έχουν μειωθεί, ενώ παράλληλα αναμένεται να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν περαιτέρω τις αμοιβές των εργαζομένων τους το επόμενο έτος.

Ακόμη και μπροστά σε πιθανές σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην οικονομία, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας αναμένονται να παραμείνουν αυστηρές, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στους μισθούς, καθώς οι διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η μείωση του εργατικού δυναμικού, θεωρούνται μη αναστρέψιμες, πρόσθεσε ο Ουέντα.

Οι επιχειρήσεις μετακυλύουν το αυξανόμενο κόστος εργασίας και πρώτων υλών όχι μόνο στα τρόφιμα αλλά και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες, υποδεικνύοντας ότι στην Ιαπωνία δημιουργείται μηχανισμός στον οποίο μισθοί και πληθωρισμός αυξάνονται παράλληλα. «Ο υποκείμενος πληθωρισμός της Ιαπωνίας ακολουθεί γενικά μια ήπια ανοδική πορεία», παρατήρησε ο επικεφαλής της BOJ.

«Με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας να είναι αυστηρότερες, η συμπεριφορά των επιχειρήσεων σχετικά με τον καθορισμό μισθών και τιμών έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η επίτευξη του στόχου μας για πληθωρισμό 2%, συνοδευόμενη από αυξήσεις μισθών, πλησιάζει σταθερά», τόνισε ο Ουέντα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν αν ο Ουέντα θα αλλάξει τη στάση του όσον αφορά τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής, μετά τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας. Οι παρατηρήσεις του ερμηνεύθηκαν από τους συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος ως ήπιες, με αποτέλεσμα πτώση του γιεν.

Το αδύναμο γιεν προβληματίζει τις αρχές, καθώς αυξάνει το κόστος των εισαγωγών και τον ευρύτερο πληθωρισμό, επηρεάζοντας αρνητικά την κατανάλωση.

Παρά το γεγονός ότι η BOJ αναμένεται να κρατήσει τα επιτόκια σταθερά στην επόμενη συνεδρίαση της 22-23 Ιανουαρίου, η τριμηνιαία ενημέρωση για τις προβλέψεις ανάπτυξης και πληθωρισμού θα μπορούσε να δώσει σαφή ένδειξη για την άποψη της διοίκησης σχετικά με τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές λόγω του αδύναμου γιεν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ
Οικονομία

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…
Ανεμοδείκτης

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…

Φρένο στον πληθωρισμό, όχι στην ακρίβεια τον Ιούνιο – «Καίνε» ενέργεια, ενοίκια και τρόφιμα
Οικονομία

Φρένο στον πληθωρισμό, όχι στην ακρίβεια τον Ιούνιο – «Καίνε» ενέργεια, ενοίκια και τρόφιμα

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίδραση στις 2520 μονάδες - Τα βλέμματα στα στοιχεία πληθωρισμού
Αναλύσεις

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίδραση στις 2520 μονάδες - Τα βλέμματα στα στοιχεία πληθωρισμού 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Φορολογία
10/07/2026 - 20:43

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Ειδήσεις
10/07/2026 - 20:00

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ