Τράπεζα της Ιαπωνίας: Σε ετοιμότητα για αύξηση των επιτοκίων

Ο υποκείμενος πληθωρισμός στην Ιαπωνία αυξάνεται σταδιακά και πλησιάζει σταθερά τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ), Καζούο Ουέντα, την Πέμπτη (25/12). Ο Ουέντα επανέλαβε ότι η κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη να συνεχίσει την αύξηση των επιτοκίων εφόσον απαιτηθεί.

Ο ίδιος τόνισε τα οφέλη από περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων, επισημαίνοντας ότι η προσαρμογή της νομισματικής στήριξης θα βοηθήσει τη χώρα να φτάσει ομαλά τον πληθωρισμό στο 2% και να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

«Δεδομένου ότι τα πραγματικά επιτόκια παραμένουν πολύ χαμηλά, η BOJ θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια σε συνάρτηση με την πορεία της οικονομίας και των τιμών», ανέφερε ο Ουέντα κατά την ομιλία του στο επιχειρηματικό λόμπι Keidanren στην Ιαπωνία, εάν επιβεβαιωθεί το βασικό σενάριο της τράπεζας.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την απόφαση της BOJ την προηγούμενη εβδομάδα να αυξήσει τα επιτόκια σε υψηλό 30 ετών, στο 0,75%, σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική κίνηση για την ομαλή απόσυρση της δεκαετούς πολιτικής μεγάλης νομισματικής στήριξης και σχεδόν μηδενικού κόστους δανεισμού.

Σύμφωνα με τον Ουέντα, η απόφαση της προηγούμενης εβδομάδας αντικατοπτρίζει την εκτίμηση της κεντρικής τράπεζας ότι οι οικονομικοί κίνδυνοι από τους δασμούς των ΗΠΑ έχουν μειωθεί, ενώ παράλληλα αναμένεται να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν περαιτέρω τις αμοιβές των εργαζομένων τους το επόμενο έτος.

Ακόμη και μπροστά σε πιθανές σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην οικονομία, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας αναμένονται να παραμείνουν αυστηρές, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στους μισθούς, καθώς οι διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η μείωση του εργατικού δυναμικού, θεωρούνται μη αναστρέψιμες, πρόσθεσε ο Ουέντα.

Οι επιχειρήσεις μετακυλύουν το αυξανόμενο κόστος εργασίας και πρώτων υλών όχι μόνο στα τρόφιμα αλλά και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες, υποδεικνύοντας ότι στην Ιαπωνία δημιουργείται μηχανισμός στον οποίο μισθοί και πληθωρισμός αυξάνονται παράλληλα. «Ο υποκείμενος πληθωρισμός της Ιαπωνίας ακολουθεί γενικά μια ήπια ανοδική πορεία», παρατήρησε ο επικεφαλής της BOJ.

«Με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας να είναι αυστηρότερες, η συμπεριφορά των επιχειρήσεων σχετικά με τον καθορισμό μισθών και τιμών έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η επίτευξη του στόχου μας για πληθωρισμό 2%, συνοδευόμενη από αυξήσεις μισθών, πλησιάζει σταθερά», τόνισε ο Ουέντα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν αν ο Ουέντα θα αλλάξει τη στάση του όσον αφορά τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής, μετά τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας. Οι παρατηρήσεις του ερμηνεύθηκαν από τους συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος ως ήπιες, με αποτέλεσμα πτώση του γιεν.

Το αδύναμο γιεν προβληματίζει τις αρχές, καθώς αυξάνει το κόστος των εισαγωγών και τον ευρύτερο πληθωρισμό, επηρεάζοντας αρνητικά την κατανάλωση.

Παρά το γεγονός ότι η BOJ αναμένεται να κρατήσει τα επιτόκια σταθερά στην επόμενη συνεδρίαση της 22-23 Ιανουαρίου, η τριμηνιαία ενημέρωση για τις προβλέψεις ανάπτυξης και πληθωρισμού θα μπορούσε να δώσει σαφή ένδειξη για την άποψη της διοίκησης σχετικά με τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές λόγω του αδύναμου γιεν.