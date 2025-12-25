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Πέθανε ο ηθοποιός Πατ Φιν
Ειδήσεις
12:22 - 25 Δεκ 2025

Πέθανε ο ηθοποιός Πατ Φιν

Reporter.gr Newsroom
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Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Πατ Φιν, που εμφανίστηκε σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως τα Friends, Seinfeld και The Middle.

Ο ηθοποιός, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2022, πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα (22/12).

«Έζησε τη ζωή του στο έπακρο – με χαρά και ενθουσιασμό», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

Ο Φιν, όπως γράφει το BBC, είχε τον πρώτο του τηλεοπτικό ρόλο στη σειρά The George Wendt Show το 1995, όπου υποδύθηκε τον αδελφό του ομώνυμου χαρακτήρα.

Υποδύθηκε τον Τζο Μάγιο στο Seinfeld το 1998 και έκανε guest εμφανίσεις σε δημοφιλείς σειρές στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπως τα King of Queens, Friends, That ’70s Show και House.

Ίσως έγινε περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Μπιλ Νόργουντ στη σειρά The Middle, στην οποία εμφανίστηκε σε οκτώ σεζόν μεταξύ 2011 και 2018.

Οι κινηματογραφικές του δουλειές περιλαμβάνουν τις ταινίες It’s Complicated (2009) και Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

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