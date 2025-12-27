Ιταλία: Συνελήφθησαν 9 άτομα για χρηματοδότηση της Χαμάς με €7 εκατ.

Σύμφωνα με την ιταλική δικαιοσύνη, τα χρήματα διακινούνταν μέσω οργανώσεων που, επισήμως, παρουσιαζόντουσαν ως φορείς εθελοντικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό. Στην επιχείρηση συνελήφθη και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων στην Ιταλία, Μοχάμαντ Χανούν.
Οι ιταλοί εισαγγελείς αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο δίκτυο κρυφής χρηματοδότησης της Χαμάς λειτουργούσε συνολικά για είκοσι χρόνια. Η επιχείρηση οργανώθηκε από την Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας, σε συνεργασία με την εισαγγελία της Γένοβας.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο Χανούν θεωρείται ηγετικό στέλεχος της Χαμάς και φέρεται να διέθεσε πάνω από το 70% των χρημάτων που συγκέντρωσε μέσω εκστρατειών για τον άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό, προκειμένου να στηρίξει άμεσα οικονομικά τη Χαμάς ή οργανώσεις που συνδέονται έμμεσα με αυτήν.