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Ιταλία: Συνελήφθησαν 9 άτομα για χρηματοδότηση της Χαμάς με €7 εκατ.
Ειδήσεις
15:44 - 27 Δεκ 2025

Ιταλία: Συνελήφθησαν 9 άτομα για χρηματοδότηση της Χαμάς με €7 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Εννέα άτομα συνελήφθησαν στην Ιταλία με την κατηγορία ότι χρηματοδοτούσαν τη Χαμάς, με συνολικό ποσό 7 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από την ιταλική αστυνομία και το ειδικό σώμα της οικονομικής αστυνομίας της χώρας.

Σύμφωνα με την ιταλική δικαιοσύνη, τα χρήματα διακινούνταν μέσω οργανώσεων που, επισήμως, παρουσιαζόντουσαν ως φορείς εθελοντικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό. Στην επιχείρηση συνελήφθη και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων στην Ιταλία, Μοχάμαντ Χανούν.

Οι ιταλοί εισαγγελείς αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο δίκτυο κρυφής χρηματοδότησης της Χαμάς λειτουργούσε συνολικά για είκοσι χρόνια. Η επιχείρηση οργανώθηκε από την Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας, σε συνεργασία με την εισαγγελία της Γένοβας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο Χανούν θεωρείται ηγετικό στέλεχος της Χαμάς και φέρεται να διέθεσε πάνω από το 70% των χρημάτων που συγκέντρωσε μέσω εκστρατειών για τον άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό, προκειμένου να στηρίξει άμεσα οικονομικά τη Χαμάς ή οργανώσεις που συνδέονται έμμεσα με αυτήν.

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