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Γουατεμάλα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε φαράγγι
Ειδήσεις
20:05 - 27 Δεκ 2025

Γουατεμάλα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε φαράγγι

Reporter.gr Newsroom
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Τραγικός απολογισμός καταγράφεται στη δυτική Γουατεμάλα, όπου 11 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε φαράγγι στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

«Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το τρομερό δυστύχημα», ανέφερε σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους ο Λεάντρο Αμάντο, εκπρόσωπος της περιφερειακής πυροσβεστικής υπηρεσίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι περίπου 19 τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για νοσηλεία.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Σολόλα, στο τμήμα του δρόμου μεταξύ του 172ου και του 174ου χιλιομέτρου, σε σημείο που είναι γνωστό για την έντονη ομίχλη, η οποία συχνά περιορίζει δραστικά την ορατότητα των οδηγών.

Φωτογραφίες που δημοσιοποίησε νωρίς το πρωί η πυροσβεστική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν το λεωφορείο σοβαρά κατεστραμμένο μέσα στο φαράγγι, ενώ διακρίνονται πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωση των επιβατών.

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