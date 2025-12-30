Χάος στη σήραγγα της Μάγχης, λόγω προβλημάτων ηλεκτροδότησης

Σημαντική αναστάτωση προκλήθηκε στις διεθνείς σιδηροδρομικές μετακινήσεις μέσω της σήραγγας της Μάγχης, καθώς η Eurostar ανακοίνωσε την πλήρη αναστολή όλων των δρομολογίων από και προς το Λονδίνο μέχρι νεωτέρας. Αιτία αποτελεί βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης της σήραγγας, σε συνδυασμό με τεχνικό πρόβλημα σε συρμό του Le Shuttle, που οδήγησε σε ακινητοποίηση τρένου εντός του δικτύου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, το πρόβλημα επηρεάζει σοβαρά τη λειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης, καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων. Ως αποτέλεσμα, ακυρώθηκαν όλες οι υπηρεσίες της Eurostar, ενώ δεν έχει δοθεί ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η Eurostar απηύθυνε ισχυρή σύσταση προς το επιβατικό κοινό να αναβάλει τα ταξίδια του για άλλη ημερομηνία. «Παρακαλούμε θερμά τους επιβάτες να μην μεταβούν στους σταθμούς, εκτός εάν διαθέτουν εισιτήριο για ταξίδι σήμερα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfbpjfyhy0rl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η διακοπή αφορά δρομολόγια που συνδέουν το Λονδίνο με μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Παρίσι, οι Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ, καθώς και με το πάρκο Disneyland στο Παρίσι, προορισμούς ιδιαίτερα δημοφιλείς κατά τη χειμερινή ταξιδιωτική περίοδο.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μία από τις πιο πολυσύχναστες διεθνείς σιδηροδρομικές αρτηρίες της Ευρώπης, την ώρα που η επιβατική κίνηση βρίσκεται σε αυξημένα επίπεδα λόγω εορτών και χειμερινών διακοπών, προκαλώντας έντονη ταλαιπωρία σε χιλιάδες ταξιδιώτες.

Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από την Eurostar σχετικά με την επανέναρξη των δρομολογίων και τις επιλογές αποζημίωσης ή αλλαγής εισιτηρίων για τους επιβάτες.