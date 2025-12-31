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Νέα Υόρκη 2026: Ο Ζόχραν Μαμντάνι αναλαμβάνει τη δημαρχία με διπλή ορκωμοσία και ιστορικό μήνυμα
Ειδήσεις
20:20 - 31 Δεκ 2025

Νέα Υόρκη 2026: Ο Ζόχραν Μαμντάνι αναλαμβάνει τη δημαρχία με διπλή ορκωμοσία και ιστορικό μήνυμα

Reporter.gr Newsroom
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Η Νέα Υόρκη υποδέχεται το 2026 με μια ιστορική αλλαγή στην ηγεσία της, καθώς ο Ζόχραν Μαμντάνι αναλαμβάνει καθήκοντα νέου δημάρχου της πόλης, εγκαινιάζοντας τη θητεία του με δύο ξεχωριστές τελετές που συνδυάζουν ιδιωτικότητα και δημόσια γιορτή.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πρώτη ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί τα μεσάνυχτα σε έναν ιδιαίτερο χώρο – τον παλιό σταθμό του μετρό στο Δημαρχείο του Μανχάταν. Ο σταθμός, που λειτούργησε ως κεντρικός από το 1904 έως το 1945, επιλέχθηκε από τον Μαμντάνι ως φόρος τιμής στους εργαζόμενους που κρατούν την πόλη σε λειτουργία καθημερινά. Την τελετή θα διευθύνει η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, γνωστή για τη συνεργασία της με τον Μαμντάνι και τις πολιτικές της συγκρούσεις με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η δεύτερη, δημόσια τελετή θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στα σκαλιά του Δημαρχείου, με την παρουσία χιλιάδων κατοίκων. Την ορκωμοσία θα διευθύνει ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, ένας από τους πολιτικούς μέντορες του Μαμντάνι, ενώ η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ θα εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, παραστάσεις και διαθρησκευτικά στοιχεία, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα για την πόλη.

Με την επιλογή του ιστορικού σταθμού για την πρώτη ορκωμοσία, ο Μαμντάνι θέλει να συνδέσει το παρελθόν της πόλης με τη νέα του διοίκηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της φροντίδας για τους εργαζόμενους και της ανάπτυξης ενός ζωντανού, λειτουργικού αστικού περιβάλλοντος. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η επιδίωξη για μια όμορφη και λειτουργική Νέα Υόρκη δεν πρέπει να περιορίζεται στον χρόνο που πέρασε ούτε να μένει κρυφή, αλλά να αποτελέσει οδηγό για κάθε δράση της νέας δημοτικής αρχής.

Αυτή η διπλή τελετή δεν αποτελεί μόνο μια συμβολική κίνηση, αλλά και ένα μήνυμα ότι η νέα διοίκηση στοχεύει σε μια πόλη όπου η ιστορία και η καθημερινότητα των πολιτών θα βαδίζουν χέρι-χέρι με τις μελλοντικές φιλοδοξίες.

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