Πάπας Λεών ΙΔ: Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα

Κατά την προσευχή του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τόνισε ότι «η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα από κάθε άλλο ζήτημα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τερματιστεί η βία και να προωθηθούν οδοί δικαιοσύνης και ειρήνης.
Ο Λέων ΙΔ’ επανέλαβε την έκκληση να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της χώρας, υπογραμμίζοντας τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Βενεζουέλα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με διεθνείς εντάσεις μετά την αιφνιδιαστική αμερικανική επιχείρηση.
Ο Πάπας επεσήμανε ότι η προστασία της κυριαρχίας της χώρας και η ευημερία των πολιτών πρέπει να αποτελέσουν την πρώτη προτεραιότητα για την διεθνή κοινότητα, καλώντας σε ήπια και δημοκρατική μετάβαση που θα διασφαλίζει την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Βενεζουέλα.