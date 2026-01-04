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Πάπας Λεών ΙΔ: Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα
Ειδήσεις
14:59 - 04 Ιαν 2026

Πάπας Λεών ΙΔ: Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ απηύθυνε σήμερα έκκληση για την προστασία της κυριαρχίας της Βενεζουέλας, με φόντο τη σύλληψη του προέδρου Νικολά Μαδούρο και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Κατά την προσευχή του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τόνισε ότι «η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα από κάθε άλλο ζήτημα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τερματιστεί η βία και να προωθηθούν οδοί δικαιοσύνης και ειρήνης.

Ο Λέων ΙΔ’ επανέλαβε την έκκληση να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της χώρας, υπογραμμίζοντας τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Βενεζουέλα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με διεθνείς εντάσεις μετά την αιφνιδιαστική αμερικανική επιχείρηση.

Ο Πάπας επεσήμανε ότι η προστασία της κυριαρχίας της χώρας και η ευημερία των πολιτών πρέπει να αποτελέσουν την πρώτη προτεραιότητα για την διεθνή κοινότητα, καλώντας σε ήπια και δημοκρατική μετάβαση που θα διασφαλίζει την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Βενεζουέλα.

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