ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανησυχία στις Βρυξέλλες μετά την ανατροπή Μαδούρο και τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
Ειδήσεις
16:38 - 05 Ιαν 2026

Ανησυχία στις Βρυξέλλες μετά την ανατροπή Μαδούρο και τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα το μεσημέρι (5/1) την πρώτη της απάντηση στη συγκαλυμμένη απειλή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους εντός του Air Force One, καθ’ οδόν προς την Ουάσινγκτον, επαναλαμβάνοντας και ενισχύοντας σχόλια που είχαν δημοσιευθεί λίγες ώρες νωρίτερα στο περιοδικό The Atlantic.

Η Κομισιόν από τη μεριά της, επανέλαβε σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg τη στήριξή της προς τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς του αρκτικού νησιού αποτελεί ζήτημα που αφορά «αποκλειστικά τους κατοίκους της Γροιλανδίας και τη Δανία». Παράλληλα, επιχείρησε να υποβαθμίσει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των εξελίξεων στη Νότια Αμερική και της κατάστασης στη Γροιλανδία, ενός αυτοδιοικούμενου εδάφους με πληθυσμό 57.000 κατοίκων, το οποίο αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι τη στήριξή τους στη Δανία εξέφρασαν νωρίτερα σήμερα τόσο η Γαλλία, όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Κιρ Στάρμερ.

«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και καλύπτεται επίσης από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, και αυτό αποτελεί μια πολύ, πολύ σημαντική διαφορά», δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο. «Ως εκ τούτου, στεκόμαστε απολύτως στο πλευρό της Γροιλανδίας και σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε κάποια πιθανή σύγκριση με όσα συνέβησαν».

Επισημαίνεται ότι η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών να εξασφαλίσουν αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. Οι ηγέτες της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» συναντώνται αύριο στο Παρίσι και εμφανίζονται απρόθυμοι να έρθουν σε ρήξη με τις ΗΠΑ, καθώς προσπαθούν να οριστικοποιήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Η σύλληψη του Μαδούρο ανέδειξε επίσης εσωτερικές διαιρέσεις στην Ευρώπη, με πιο αριστερόστροφους ηγέτες και ευρωβουλευτές να ζητούν πιο σκληρή αντίδραση απέναντι στις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την κατάσταση περιπλέκει περαιτέρω το γεγονός ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ασκεί καθήκοντα προέδρου της Βενεζουέλας, τελεί υπό κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2018.

Η ΕΕ υποστήριξε σήμερα το μεσημέρι ότι τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου «δημιουργούν την ευκαιρία για μια δημοκρατική μετάβαση με πρωτοβουλία του λαού της Βενεζουέλας». Ωστόσο, με τη Ροντρίγκες να φαίνεται ότι έχει αναλάβει την εξουσία και τον Τραμπ να δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διοικούν τη χώρα, παραμένει ασαφές πώς και πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η δημοκρατική μετάβαση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όρμπαν για ανατροπή Μαδούρο: Θετικές προοπτικές για τις αγορές ενέργειας
Ειδήσεις

Όρμπαν για ανατροπή Μαδούρο: Θετικές προοπτικές για τις αγορές ενέργειας

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα
Ειδήσεις

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα

SKY express: Ακυρώσεις σε δύο πτήσεις λόγω του «μπλακάουτ»
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

SKY express: Ακυρώσεις σε δύο πτήσεις λόγω του «μπλακάουτ»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων
Ειδήσεις

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου
Ναυτιλία

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές
Ειδήσεις

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου
Ειδήσεις

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλα «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ