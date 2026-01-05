Ανησυχία στις Βρυξέλλες μετά την ανατροπή Μαδούρο και τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα το μεσημέρι (5/1) την πρώτη της απάντηση στη συγκαλυμμένη απειλή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους εντός του Air Force One, καθ’ οδόν προς την Ουάσινγκτον, επαναλαμβάνοντας και ενισχύοντας σχόλια που είχαν δημοσιευθεί λίγες ώρες νωρίτερα στο περιοδικό The Atlantic.

Η Κομισιόν από τη μεριά της, επανέλαβε σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg τη στήριξή της προς τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς του αρκτικού νησιού αποτελεί ζήτημα που αφορά «αποκλειστικά τους κατοίκους της Γροιλανδίας και τη Δανία». Παράλληλα, επιχείρησε να υποβαθμίσει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των εξελίξεων στη Νότια Αμερική και της κατάστασης στη Γροιλανδία, ενός αυτοδιοικούμενου εδάφους με πληθυσμό 57.000 κατοίκων, το οποίο αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι τη στήριξή τους στη Δανία εξέφρασαν νωρίτερα σήμερα τόσο η Γαλλία, όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Κιρ Στάρμερ.

«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και καλύπτεται επίσης από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, και αυτό αποτελεί μια πολύ, πολύ σημαντική διαφορά», δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο. «Ως εκ τούτου, στεκόμαστε απολύτως στο πλευρό της Γροιλανδίας και σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε κάποια πιθανή σύγκριση με όσα συνέβησαν».

Επισημαίνεται ότι η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών να εξασφαλίσουν αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. Οι ηγέτες της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» συναντώνται αύριο στο Παρίσι και εμφανίζονται απρόθυμοι να έρθουν σε ρήξη με τις ΗΠΑ, καθώς προσπαθούν να οριστικοποιήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Η σύλληψη του Μαδούρο ανέδειξε επίσης εσωτερικές διαιρέσεις στην Ευρώπη, με πιο αριστερόστροφους ηγέτες και ευρωβουλευτές να ζητούν πιο σκληρή αντίδραση απέναντι στις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την κατάσταση περιπλέκει περαιτέρω το γεγονός ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ασκεί καθήκοντα προέδρου της Βενεζουέλας, τελεί υπό κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2018.

Η ΕΕ υποστήριξε σήμερα το μεσημέρι ότι τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου «δημιουργούν την ευκαιρία για μια δημοκρατική μετάβαση με πρωτοβουλία του λαού της Βενεζουέλας». Ωστόσο, με τη Ροντρίγκες να φαίνεται ότι έχει αναλάβει την εξουσία και τον Τραμπ να δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διοικούν τη χώρα, παραμένει ασαφές πώς και πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η δημοκρατική μετάβαση.