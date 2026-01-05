Το Πεντάγωνο κινείται κατά του γερουσιαστή Μαρκ Κέλι και φουντώνει η αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς

Νέα πολιτική θύελλα προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η απόφαση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να κινήσει διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, με αφορμή δημόσιες παρεμβάσεις του τελευταίου προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τον Κέλι ότι, μαζί με πέντε ακόμη μέλη του Κογκρέσου, δημοσιοποίησε πριν από έξι εβδομάδες ένα «απερίσκεπτο και στασιαστικό» βίντεο, το οποίο –όπως υποστηρίζει– στόχευε στην υπονόμευση της στρατιωτικής πειθαρχίας και της τάξης. Το βίντεο απευθυνόταν σε στρατιωτικούς και πράκτορες υπηρεσιών ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την εκτέλεση «παράνομων εντολών».

Παρότι στο μήνυμα δεν υπήρχε αναφορά σε συγκεκριμένες διαταγές, η παρέμβαση έγινε σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων για αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, εναντίον σκαφών που η Ουάσινγκτον κατηγορούσε για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών. Το περιεχόμενο του βίντεο προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στον Λευκό Οίκο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προχωρά τότε σε ακραίες δηλώσεις, μιλώντας ακόμη και για «ποινές θανάτου» σε βάρος Δημοκρατικών κοινοβουλευτικών.

Ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι το Πεντάγωνο ξεκίνησε επίσημα διαδικασία στέρησης βαθμού και μείωσης της στρατιωτικής σύνταξης του Μαρκ Κέλι, επισημαίνοντας ότι, ως απόστρατος υποπλοίαρχος που εξακολουθεί να λαμβάνει σύνταξη, παραμένει υπόλογος στη στρατιωτική δικαιοσύνη. Παράλληλα, στον στρατιωτικό του φάκελο αναμένεται να προστεθεί «αυστηρή επίπληξη».

Ο ίδιος ο Κέλι αντέδρασε έντονα, επίσης μέσω ανάρτησης στο Χ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Άμυνας και του προέδρου. Τόνισε ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από απειλές υποβιβασμού ή δίωξης και υπογράμμισε πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται για το δικαίωμα των Αμερικανών να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση χωρίς φόβο αντιποίνων.

Ο πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών και διαστημικού λεωφορείου θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα ονόματα του Δημοκρατικού κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, γεγονός που προσδίδει στη σύγκρουση έντονη πολιτική διάσταση και ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους στην ήδη πολωμένη πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.