Βενεζουέλα: Ορκίστηκε η προσωρινή πρόεδρος χαρακτηρίζοντας τον Μαδούρο «ήρωα» - Συγκινημένος ο γιος του

Σε μια ημέρα με έντονο πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό για τη Βενεζουέλα, η αντιπρόεδρος και υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε επισήμως προσωρινή πρόεδρος της χώρας, την ώρα που ο έκπτωτος πρόεδρος Νικολά Μαδούρο βρισκόταν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Η 56χρονη Ροντρίγκες, εργατολόγος με μακρά παρουσία στους κυβερνητικούς κύκλους και στενές σχέσεις με τον ιδιωτικό τομέα, ορκίστηκε στο προεδρικό αξίωμα από τον αδελφό της Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης. Την ίδια ημέρα ορκίστηκαν και οι 283 βουλευτές που εξελέγησαν στις εκλογές του περασμένου Μαΐου, με τη συντριπτική πλειονότητά τους να πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα.

Η αντιπολίτευση απείχε από τη διαδικασία, με το στρατόπεδο που πρόσκειται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία πρόσφατα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, να μποϊκοτάρει πλήρως την πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης. Η μοναδική βουλευτής που δεν παρέστη, πέραν της αντιπολίτευσης, ήταν η πρώτη κυρία της χώρας, Σίλια Φλόρες, η οποία συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο και βρίσκεται επίσης στη Νέα Υόρκη.

Στην ομιλία της μετά την ορκωμοσία, η Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι αισθάνεται «βαθιά οδύνη για την απαγωγή των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι από τις Ηνωμένες Πολιτείες», ενώ υπογράμμισε πως αποτελεί «τιμή» για την ίδια να αναλαμβάνει την προεδρία «εκ μέρους όλων των Βενεζουελάνων».

Την ίδια ώρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο Νικολά Μαδούρο εμφανιζόταν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την απαγγελία κατηγοριών. Κατά τη σύντομη παρέμβασή του, δήλωσε ότι εξακολουθεί να είναι ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας και χαρακτήρισε τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».

«Είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και βρίσκομαι εδώ, απαχθείς από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου. Με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας…», ανέφερε, προτού διακοπεί από τον δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν. Ο δικαστής του ζήτησε να περιοριστεί στην επιβεβαίωση της ταυτότητάς του, σημειώνοντας πως «θα υπάρξει η ώρα και ο τόπος» για περαιτέρω δηλώσεις.

Γιος Μαδούρο: Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια μπαμπά

Ο γιος του έκπτωτου προέδρου, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα – ο αποκαλούμενος Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς) – εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας. Απευθυνόμενος στην Ντέλσι Ροδρίγκες, τόνισε πως έχει την "αμέριστη υποστήριξη" του στην "πολύ δύσκολη αποστολή" που έχει μπροστά της, διαβεβαιώνοντας πως ο πατέρας και η μητριά του "θα επιστρέψουν".

"Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά", δήλωσε ο γιος του Μαδούρο, εμφανώς συγκινημένος.