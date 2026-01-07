Συμφωνία Θεοδωρικάκου με τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών μετά τις κινητοποιήσεις

Σε κοινό τόπο φαίνεται πως κατέληξαν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, και οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, ύστερα από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (7/1), στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του κλάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από την έκβαση της συνάντησης, καθώς ο υπουργός δεσμεύτηκε να προχωρήσει στην υλοποίηση των αιτημάτων τους, ενώ αναμένουν πλέον και την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου Οικονομικών.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές συγκεντρώθηκαν έξω από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών, στην περιοχή του Συντάγματος, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα μέτρα που τους αφορούν. Σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για έναν «αγώνα επιβίωσης», με στόχο τη διεκδίκηση των αυτονόητων δικαιωμάτων τους.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, ενώ ακολούθησε πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών από φορείς των λαϊκών αγορών. Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες πωλητές ξεκίνησαν απεργία διαρκείας, ενώ για αύριο έχει προαναγγελθεί το κλείσιμο των κεντρικών λαχαναγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα βασικά αιτήματα των επαγγελματιών περιλαμβάνουν την κατάργηση του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης, την απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, τη λήψη μέτρων στήριξης μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και την ακύρωση πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων. Παράλληλα, ζητούν τροποποιήσεις στον Νόμο 4849/2021 που ρυθμίζει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.